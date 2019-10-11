الصحراء الغربية: لا يجب أن تسمح الأمم المتحدة بأن يسود "قانون الغاب والبقاء للأقوى"

نيويورك - صرح ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة، سيدي محمد عمر اليوم الخميس بنيويورك انه لا يجب أن تسمح الأمم المتحدة بأن يسود "قانون الغاب و البقاء للأقوى" في نزاع الصحراء الغربية.

واعتبر سيدي عمر الذي أدلى بهذا التصريح أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار أن السؤال الرئيسي الذي يجب أن ترد عليه اللجنة الأممية هو معرفة إذا كانت ستسمح بفكرة "القوة تفرض القانون".

وتساءل أمام اللجنة يقول "هل سنسمح بأن يسود قانون الغاب و البقاء للأقوى في الصحراء الغربية وهل نسمح باستمرار الاحتلال غير الشرعي للإقليم من قبل المغرب دون معارضته أم أننا ندافع دون تحفظ مبادئ الشرعية الدولية و لوائح الجمعية العامة بشأن هذه المسألة".

وذكر سيدي عمر بأن "قانون الغاب ومبدأ البقاء للأقوى لا يعد خيارا وأنه إذا كانت هذه القاعدة قد سادت في الماضي، فإن عدة بلدان أعضاء في منظمة الامم المتحدة كانت ستبقى تحت نير الاستعمار.

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وبعد أن دعا إلى الدفاع عن مبادئ القانون الدولي، حث ممثل جبهة البوليزاريو اللجنة الرابعة إلى وضع إجراءات تسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال بكل حرية.

وقال انه "الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى حل سلمي و مستديم" للنزاع في آخر مستعمرة في افريقيا من خلال وضع حد "لأحد أبشع الفصول من تاريخ القارة".

وسجل سيدي عمر بأن المائدتين المستديرتين لجنيف حملتا آمالا بالنسبة للصحراويين، لكن تعنت الوفد المغربي خلال هذه المحادثات قلص من فرص احراز التقدم أو تعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وبعد استقالة المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر أصبح مسار السلام يوجد في مأزق بالرغم من تنازلات وتضحيات جبهة البوليزاريو، مضيفا أن المغرب استغل هذا التوقف لتعزيز اللااستقرار في الصحراء الغربية.

وذكر ممثل البوليزاريو بأنه على عكس المستعمرات الافريقية السابقة، تم توقيف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية سنة 1975 من خلال الاحتلال غير الشرعي للاقليم من قبل المغرب والذي يتواصل لحد اليوم.

وككل سنة، ستلجأ القوة المحتلة ومدافعيها من جديد إلى التضليل الإعلامي وفبركة الأحداث لتقديم بياناتها المضللة والخاطئة بخصوص الصحراء الغربية، حسبما أوضحه سيدي عمر.

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وقال الممثل الصحراوي أن "إنكار الحقيقة لن يغير الأحداث"، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على هذا الاقليم ولا بضم البعض من أجزاءه بشكل غير قانوني.

وأضاف أن المغرب لا يزال يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في حق مدنيين صحراويين، مسجلا أن معظم هذه الأعمال ترتكب في غياب مراقبة دولية بسبب الرقابة الإعلامية والحصار العسكري الذي يفرضه المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأضاف أن هذه المتاجرة غير القانونية أصبحت مصدرا هاما لتمويل التنظيمات الإرهابية العابرة للأوطان التي تنشط في منطقة الساحل.