مظاهرة باريس ... تجسد لمقاومة الشعب الصحراوي من أراضي أوروبية

باريس- دعا أبي بشراي البشير, ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا للوقوف للتحضير للمظاهرة العارمة التي نادت إليها جمعيات الجالية الصحراوية بالقطر الفرنسي, يوم 12 أكتوبر الجاري في ساحة الجمهورية وسط باريس, مشددا على ضرورة جعل هذه المناسبة تجسيدا من على أرض أوروبية للمقاومة السلمية الراقية التي يخوضها الشعب الصحراوي ضد الاحتلال في مختلف نقاط تواجده.

وأفادت وكالة الانباء الصحراوية, يوم الجمعة, أن ممثل البوليساريو أكد - في ختام اجتماع تقييمي عقده أول أمس بمقر ممثلية الجبهة بباريس مع كبريات جمعيات الجالية الصحراوية وممثلين عن حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بفرنسا - على أن "الرسالة المركزية للتظاهرة هي تعبير الشعب الصحراوي من خلال جالياته في فرنسا وأوروبا عن التفافهم حول جبهة البوليساريو في ذكرى الوحدة الوطنية من أجل تحقيق أهدافها في حرية واستقلال الشعب الصحراوي وتمكينه من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في السيادة على أرضه وثرواته الطبيعية.

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وأبرز ذات المسؤول أن "التظاهر السلمي والحضاري في أجواء من احترام قوانين للجمهورية الفرنسية الذي تعتزم الجالية الصحراوية القيام به, يحمل رسالة أخرى إلى باريس بضرورة لعب دور بناء في حل نزاع الصحراء الغربية وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل من ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير فيصل

ومحك التسوية وهو ما يعرقله المغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود مستفيدا في ذلك من دعم رسمي فرنسي يتناقض مع مثل ومبادئ الجمهورية والثورة الفرنسية نفسها".

وتم خلال الاجتماع الذي استمع لعرض مفصل من طرف السيد سيدي سيد امحمد مسؤول الجالية الصحراوية في فرنسا وبلجيكا ودول الشمال حول المراحل المتقدمة في عملية التحضير ومستوى التعبئة الشعبية لضمان حضور أكبر عدد ممكن من الصحراويين والمتضامنين, وكذا جوانب التحضير التقني الأخرى التي تقدم بها المكلفون بعمليات التحضير القطاعاتية, حيا بشكل كبير فاعلية وإندفاعة القائمين على عملية التحضير وتوفيرهم جميع شروط نجاح هذا الحدث الهام.

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وقد أكد الحضور على ضرورة جعل هذه المناسبة "تجسيدا مِن على أرض أوروبية للمقاومة السلمية الراقية التي يخوضها الشعب الصحراوي ضد الاحتلال في مختلف نقاط تواجده, من خلال إيصال صوت الشعب الصحراوي وقضيته العادلة الى الرأي العام الفرنسي والأوروبي بكل حضارية واحترام للنظام العام ورفض قاطع لأي مسعى للدخول في صراعات مع أي شخص أو جهة مرتبطة بأجندة الإحتلال والذي دأب على استغلال مناسبات كهاته للتشويش وتشويه صورة الكفاح العادل والمشروع الذي يقوده الشعب الصحراوي خلف ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو".

وفي هذا الإطار, شدد الدبلوماسي الصحراوي أبي بشراي, بإسم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، على "ضرورة استغلال المناسبة أيضا للتعبير لأحرار الشعب المغربي عن تعلق الشعب الصحراوي ببناء مستقبل مشرق على أساس احترام السيادة الوطنية المتبادلة وحسن الجوار", وأن "سياسة النظام المغربي في مواصلة الرهان على الإستثمار في النزاع بين الشعبين الشقيقين هو رهان فاشل وأن قيام دولة مستقلة في الصحراء الغربية حتمية تاريخية وستكون في فائدة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجالية الصحراوية كانت قد دعت إلى مظاهرة عارمة في باريس, بساحة الجمهورية الشهيرة, غدا السبت 12 اكتوبر من المنتظر أن يحضرها مئات الصحراويين والمتضامنين ومنظمات حقوقية غير حكومية, للتعبير عن تمسكهم بخيار الإستقلال الوطني ودعوتهم فرنسا وأوروبا لتحمل مسؤولياتهما إزاء العدالة والأمن والاستقرار في المنطقة.