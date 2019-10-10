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حلف شمال الأطلسي يدعو تركيا إلى ضرورة التصرف باعتدال في شمال سوريا

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 08:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

روما - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ, يوم الأربعاء, على ضرورة أن تتصرف تركيا باعتدال وأن يكون أي إجراء تتخذه في شمال سوريا مناسبا وتم قياس أبعاده ونتائجه.

وأشار ستولتنبرغ, خلال تصريحات من قصر الحكومة الإيطالية (كيجي) بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي, وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أكي الإيطالية, اليوم - إلى "ضرورة عدم وضع الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي على المحك لأنه لا يزال يشكل تهديدا كبيرا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع الدول".

وأوضح ستولتنبرغ, أن "تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة وهي موطن لآلاف اللاجئين السوريين", واختتم حديثه بقوله "إن السلطات التركية قد أبلغت حلف الناتو بعملية عسكرية شمال سوريا".

وكان حلف الناتو أعلن في وقت سابق أن ستولتنبرغ يبدأ جولة يوم الأربعاء تشمل زيارة إيطاليا حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين.

ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام لحلف الناتو غدا الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا حيث يلتقي مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وكذلك مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الذي سيعقد مؤتمرا صحفيا معه.

وسيتوجه ستولتنبرغ بعد ذلك يوم الجمعة إلى إسطنبول حيث سيلتقي مع كبار القيادة التركية.

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 08:38
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حلف شمال الأطلسي يدعو تركيا إلى ضرورة التصرف باعتدال في شمال سوريا
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 08:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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