Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 17:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

تونس  - قررت محكمة التعقيب في تونس، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية عن حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، حسبما نقلت وكالات أنباء عن محامي الدفاع.

ونشر المحامي عماد بن حليمة تدوينة على "فيسبوك" أكد فيها أنه تم رسميا الإفراج عن القروي.

وفي وقت سابق، أكدت ريم السعيدي، مديرة الاتصال والإعلام في حملة المرشح للرئاسة، في تصريح إذاعي أن القروي لم ينسحب من السباق  وانه "مستمر في التنافس على الرئاسة" نافية أي أخبار حول نيته للانسحاب.

إقرأ ايضا:  تونس :  6.85% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى منتصف النهار

يذكر أن السلطات التونسية قامت باعتقال نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما لم ترفض هيئة الانتخابات طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده أو حكم بات يمنعه من الترشح.

وكانت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر 2019، طلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلقة بمنع السفر وتجميد التعامل بممتلكات نبيل القروي .

ويتنافس نبيل القروي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية مع قيس سعيد المرشح المستقل و المقرر إجراؤها يوم 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وأيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها.

آخر تعديل على الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 18:19
كلـمات مفتـاحيــة :
تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 17:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.09

موسم التشجير 2019 /2020: برنامج لغرس أزيد من 300 ألف شجيرة بولاية الجزائر

19.10.09

المنتجات الجزائرية: تقدم نوعي يفتح آفاقا جديدة للتصدير

19.10.09

الشبكة الفرنسية : "الجوية الجزائرية" الاكثر انضباطا في مواعيدها مقارنة بالشركات المغاربية 

19.10.09

كأس الكونفدرالية الافريقية : نادي بارادو أمام كامبالا سيتي الاوغندي

19.10.09

ضرورة تشجيع الانتاج المحلي للبلاعيط و أغذية الاسماك 

19.10.09

وداد بوفاريك يتعادل مع اتحاد خميس الخشنة (1-1)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة

19.10.07

نحو إنشاء مناطق اقتصادية بالحدود الجنوبية لتشجيع الاندماج الاقتصادي مع إفريقيا