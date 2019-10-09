تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

تونس - قررت محكمة التعقيب في تونس، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية عن حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، حسبما نقلت وكالات أنباء عن محامي الدفاع.

ونشر المحامي عماد بن حليمة تدوينة على "فيسبوك" أكد فيها أنه تم رسميا الإفراج عن القروي.

وفي وقت سابق، أكدت ريم السعيدي، مديرة الاتصال والإعلام في حملة المرشح للرئاسة، في تصريح إذاعي أن القروي لم ينسحب من السباق وانه "مستمر في التنافس على الرئاسة" نافية أي أخبار حول نيته للانسحاب.

إقرأ ايضا: تونس : 6.85% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى منتصف النهار

يذكر أن السلطات التونسية قامت باعتقال نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما لم ترفض هيئة الانتخابات طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده أو حكم بات يمنعه من الترشح.

وكانت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر 2019، طلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلقة بمنع السفر وتجميد التعامل بممتلكات نبيل القروي .

ويتنافس نبيل القروي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية مع قيس سعيد المرشح المستقل و المقرر إجراؤها يوم 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وأيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها.