ندوة ''فيغو'' الدولية بإسبانيا: المجلس الولائي لمقاطعة "غاليثيا" يؤكد مواصلة دعمه للشعب الصحراوي

فيغو (إسبانيا) - أكد السيد ألفونسو رويدا، نائب حاكم ولاية غاليثيا ، خلال خطاب ألقاه في أشغال الندوة الدولية للمجالس البلدية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في مدينة فيغو، استمرار المجلس الولائي دعمه الكامل و اللامشروط للشعب الصحراوي ومواصلة الأنشطة التي يحتضنها ويشرف عليها المجلس الولائي.

وأضاف نائب الحاكم أن التضامن مع الشعب الصحراوي لا يقتصر فقط على مؤسسات الولاية، بل كذلك من قبل المواطنين من خلال مبادرات عديدة أبرزها برنامج "عطل في السلام" أين تستقبل الأسر والعائلات الأطفال الصحراويين القادمين من المخيمات صيف كل سنة، مشيدا في السياق ذاته باسم المجلس بجهود مواطني غاليثيا ودعمهم التاريخي للشعب الصحراوي.

من جهة قال الرجل الثاني في المجلس الولائي لمقاطعة غاليثيا، "ليس من السهل أن نخلق إجماع على مستوى البرلمان حول مجموعة من المواضيع، و على الرغم من ذلك تمكنا من الإتفاق على الإستمرار في مساعدة الشعب الصحراوي وضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية".

السيد ألفونسو رويدا، أكد أمام المشاركين في الندوة من مختلف البلدان ان تواجده ممثلا لمجلس الولائي في هذا الحدث دليل على الإستعداد في مواصلة دعم الصحراويين، من خلال عدة برامج مسطرة بشراكة مع جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي بالمنطقة لصالح المخيمات في مختلف المجالات.

يذكر أن الندوة التي احتضنتها مدينة فيغو الاسبانية يومي الجمعة والسبت، بمشاركة أزيد من 80 ممثلا لمختلف المجالس البلدية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في كل مقاطعات إسبانيا، الجزائر، فرنسا وإيطاليا، ناقشت مجموعة من المواضيع حول القضية الصحراوية ومسؤولية إسبانيا التاريخية في عملية إنهاء الاستعمار، والنهب الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.