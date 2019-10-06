"بناء الدولة الصحراوية في خضم حرب التحرير كان رهان إستراتيجي لجبهة البوليساريو" (دبلوماسي صحراوي)

فيغو (اسبانيا) - أكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، أبي بشراي البشير، أن بناء الدولة الصحراوية في خضم حرب التحرير الوطنية كان خيار إستراتيجي بالنسبة للجبهة من أجل إقناع الإنسان الصحراوي في مختلف نقاط تواجده أن الدولة الصحراوية العصرية والجامعة لكل الصحراويين هي الخيار الأفضل والحتمي بالنسبة لهم.

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، في معرض حديثه أمس السبت خلال أشغال الندوة الدولية للمدن المتضامنة مع الشعب الصحراوي بمدينة فيغو الإسبانية، أن هذا الخيار جاء كذلك من أجل إقناع العالم أن الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها، وعامل إستقرار وتوازن ضروري ومهم في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء الأكثر توترا في القارة.

وأشار إلى أن الجبهة أثبتت قدرتها على خوض الرهان المزدوج بين تحرير الأرض وبناء الإنسان الصحراوي في الوقت ذاته، مقدما حصيلة الجهود الجبارة المنجزة رغم ظروف اللجوء الصعبة، خاصة في الميادين الحيوية والأكثر أهمية، مثل الصحة، التعليم، القضاء، الإدارة، ترقية المرأة وتعزيز الديمقراطية، مؤكدا بلغة الأرقام أن مسار بناء الدولة الصحراوية يسير في إتجاه صحيح وواعد ويتعزز يوما بعد يوم.

من جهة أخرى، توقف السفير الصحراوي، عند موضوع الدبلوماسية الصحراوية، وإنتشارها الكبير عبر العالم، لإبلاغ رسالة وصوت الشعب الصحراوي المكافح وتمسكه بإنتزاع حقه في إطار الشرعية الدولية، على النحو الذي نصت عليه القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بقضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.

وأختتم السيد أبي بشراي، محاضرته بالإشادة بالدور الهام والبارز لجيش التحرير الشعبي الصحراوي بصفتها مؤسسة من مؤسسات الجمهورية، إستطاعت رغم فارق العدد والعتاد أن تجبر جيش الإحتلال المغربي على التقهقر، وإقرار النظام المغربي بحق لشعب الصحراوي في تقرير المصير، هذا ينضاف إلى الدور المحوري الذي يقوم به من خلال المحاربة اليومية لخطر المخدرات والإرهاب والهجرة السرية التي يرعاها النظام المغربي في شمال إفريقيا.

ومن جهتها عبرت ممثلة جبهة البوليساريو بإسبانيا، السيدة خيرة بلاهي، عن إمتنانها للجهود التي تبذلها حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بغاليثيا والمجلس البلدي والولائي من أجل تنظيم وإنجاح الطبعة الأولى من الندوة الدولية للمدن والمجالس البلدية المتضامنة مع الشعب الصحراوي التي تحتضنها فيغو.

كما رحبت السيدة خيرة، ب"الوفود المشاركة في هذا الحدث من مختلف مقاطعات إسبانيا، فرنسا، الجزائر وإيطاليا من رؤساء بلديات وسياسيين ومندوبين عن أحزاب سياسية وحركات التضامن مع كفاحنا الوطني، إلى جانب وفد رفيع المستوى عن الحكومة الصحراوية يرأسه الوزير الأول السيد محمد والي أعكيك".

وأشارت السيدة بلاهي في معرض خطابها، على الأهمية البالغة في التسريع بإيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء الغربية وتفادي حالة الإحباط التي بدأت تسود غالبية الشعب الصحراوي، خاصة فئة الشباب إثر فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فرض حل نهائي للقضية على أساس القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

كما أشادت ممثلة الجبهة بالدور البارز الذي تلعبه جمعيات الصداقة مع شعبنا في كل مقاطعات إسبانيا للتخفيف من معاناة اللاجئين ورفع الحصار الإعلامي والسياسي المفروض على القضية الصحراوية، مضيفة أن فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في فرض حل نهائي للنزاع وفق ما أقرت به الجمعية العامة ومجلس الأمن بات يشكل حالة من الإحباط لدى الشعب الصحراوي.

يذكر أن الندوة التي احتضنتها مدينة فيغو الاسبانية يومي الجمعة والسبت، بمشاركة أزيد من 80 ممثلا لمختلف المجالس البلدية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في كل مقاطعات إسبانيا، الجزائر، فرنسا وإيطاليا، ناقشت مجموعة من المواضيع حول القضية الصحراوية ومسؤولية إسبانيا التاريخية في عملية إنهاء الاستعمار، والنهب الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.