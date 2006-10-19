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تونس :  6.85% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى منتصف النهار

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 16:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
تونس :  6.85% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى منتصف النهار

تونس - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التى انطلقت اليوم الاحد في البلاد بلغت 85ر6% حتى منتصف نهار اليوم.

وقال بفون -في مؤتمر صحفي- إن نسبة الإقبال على التصويت بالدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى منتصف نهار اليوم الثالث من التصويت 6ر8%، داعيا التونسيين بالخارج والداخل إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في رسم مسار بلادهم السياسي.

وكانت مراكز الاقتراع بالخارج قد فتحت أبوابها أمام الناخبين أول أمس الجمعة، ليستمر التصويت لمدة 3 أيام، بينما بدأ التصويت داخل تونس صباح اليوم ولمدة يوم واحد في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.

إقرأ أيضا:   تونس: الإقتراع في الانتخابات التشريعية بالخارج يسير بصورة عادية 

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين.

وتتنافس أكثر من 1500 قائمة مستقلة وحزبية في مجمل الدوائر الانتخابية بالداخل والخارج والبالغ عددها 33 دائرة على مقاعد البرلمان الـ217 لفترة نيابية تمتد لخمسة سنوات.

وينتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العاشر من شهر أكتوبر الجاري لتصبح النتائج رسمية في الثالث عشر من نوفمبر القادم.

آخر تعديل على الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 16:15
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تونس :  6.85% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى منتصف النهار
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 16:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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