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ارتفاع حصيلة المظاهرات في العراق إلى 100 قتيل و4000 جريح

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 09:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
ارتفاع حصيلة المظاهرات في العراق إلى 100 قتيل و4000 جريح

بغداد - قتل خمسة متظاهرون يوم السبت في إطلاق نار بمناطق متعددة من العاصمة العراقية  بغداد، حسب مصدر طبي في وزارة الصحة.

وبينت آخر احصائية لعدد الضحايا ، أن أكثر من 100 متظاهر قتل ، وأصيب 4000 اخرون، وفق ما أعلنته مفوضية حقوق الإنسان في العراق اليوم .

وعاود المتظاهرون لليوم الخامس على التوالي مواصلة احتجاجاتهم وسط العاصمة بغداد.

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وتشهد  بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

وكانت احصائية سابقة اليوم لمفوضية حقوق الانسان قد أفادت بأن عدد القتلى بلغ 93 ، وعدد المصابين 3978 ..مشيرة إلى أن عدد المعتقلين بلغ 567 شخصا وتم الإفراج عن 355.

آخر تعديل على الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 10:10
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ارتفاع حصيلة المظاهرات في العراق إلى 100 قتيل و4000 جريح
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 09:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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