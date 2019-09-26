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فرنسا: وفاة الرئيس السابق جاك شيراك بعد مشوار سياسي طويل

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2019 13:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
فرنسا: وفاة الرئيس السابق جاك شيراك بعد مشوار سياسي طويل

 

باريس - توفى الرئيس الأسبق الفرنسي جاك رونييه شيراك يوم الخميس, عن عمر يناهز 86 عامًا , بعد مشوار سياسي طويل امتد على مدار أكثر من 40 عاما, تميز بتقلده لرئاسة بلاده لمدة 12 عاما.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية , نقلا عن فريديريك سالا-بارو  صهر الرئيس الأسبق, قوله, "توفي  صباح اليوم الرئيس جاك شيراك محاطا بالمقربين إليه".

و امضى الرئيس الفرنسي الراحل عهدتين متتاليتين على رأس الاليزي , من عام 1995 الى و2002,  ثم من  عام 2002 الى 17 مايو عام 2007.

كانت الانطلاقة للنضال السياسي للفقيد عام  1965 عندما أصبح مستشارا في بلدية "سانت فيريول" بمنطقة "كوريز"  (وسط لبلاد), وفي عام 1967 فاز  بمقعد في البرلمان عن المنطقة ذاتها.

واستمرت المسيرة السياسية للراحل - الذي  كان ينتمى لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"-, بشغله منصب عمدة باريس لمدة 18 عاما , من عام 1977 إلى 1995 عام , تاريخ انتخابه لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية عام  1995.

و حكم عليه بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ في 15 ديسمبر عام 2011 , بعد إدانته بالفساد وتبديد المال العام اثناء شغله لمنصب عمدة باريس.

كما شغل شيراك منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974 و 1976 , ومن الفترة الممتدة بين عامي 1986 و 1988.

و قد حظي الرئيس الراحل بتأييد شعبي واسع,  بعد  معارضته "الشديدة" للغزو الأمريكي للعراق عام  2003,  حيث قال وقتها: "بالنسبة لنا تعد الحرب دائما دليلا على الفشل وأسوأ الحلول, ولذا يجب بذل الجهود لتجنبها" , الأمر الذي عكر صفو العلاقات بين باريس وواشنطن.

و خلال حكمه , اعتمدت فرنسا  العملة الأوروبية الموحدة /الاورو/ , وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية, و قلص شيراك فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس.

و رغم انسحابه من الحياة السياسية بعد انتهاء حكمه, الا ان شيراك واصل نضاله الإنساني من خلال "مؤسسة شيراك" الناشطة من أجل السلام.

و منذ فترة, كان الفقيد يصارع المرض , و تدهورت حالته الصحية مؤخرا , حيث تم نقله إلى المستشفى  لعلاج "التهاب رئوي" , حسبما اكدته عائلته.

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فرنسا: وفاة الرئيس السابق جاك شيراك بعد مشوار سياسي طويل
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2019 13:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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