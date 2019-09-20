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رئيس بعثة المينرسو يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أيلول/سبتمبر 2019 14:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

الجزائر - قام الممثل الخاص للصحراء الغربية و رئيس بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم  استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينرسو)، كولين ستيورات، أمس الخميس، بزيارة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين.

و إلتقى السيد كولين ستيوارت خلال هذه الزيارة، بممثلين عن المنظمات غير الحكومية و مسؤولين صحراويين ينشطون في ميدان العمل الانساني، حسبما أكده ممثل جبهة البوليزاريو في منظمة الأمم المتحدة، سيدي عمر في تغريدة له.

و تأتي زيارة السيد كولين ستيوارت قبل أسابيع من المداولات المرتقبة بمجلس الأمن لأجل تجديد عهدة البعثة التي ستنقضي في 31 أكتوبر المقبل.

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و  في رسالة وجهت مؤخرا لرئيس مجلس الأمن ، فاسيلي نيبينزيا ، أكد الرئيس الصحراوي براهيم غالي ، أن " القيود غير المقبولة التي فرضها المغرب على البعثة الأممية و فشل هذه الأخيرة في الاضطلاع بمهمتها أفقدت مصداقيتها في نظر الشعب الصحراوي".

كما دعا الرئيس الصحراوي مجلس الأمن الى التسريع  في تعيين مبعوث أممي جديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، "تحذوه نفس قناعات و نفس عزيمة سلفه"، هورست كوهلر.

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رئيس بعثة المينرسو يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أيلول/سبتمبر 2019 14:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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