قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب طفلا وتعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

رام الله - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين, طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط, واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية, فيما توغلت ليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ففي رام الله , اصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته, أطلقته قوات الاحتلال, خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وقال شهود عيان, إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة, وداهمت أخرى, واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.

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وفي السياق ذاته, اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدتي /سلواد والمزرعة الشرقية/ شرق رام الله, بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها, كما اعتقلت أسيرا محررا من قرية المزرعة الشرقية.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا, شابين من كل من جنين والخليل, بعد أن داهمت منازل ذويهم.. كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل, ونصبت حواجز مفاجئة على مداخل بلدتي "سعير" و"حلحول", وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية, ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي قطاع غزة, توغلت اليات الاحتلال لمسافة محدودة في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال شهود عيان , إن 4 جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار شرق بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة , وشرعت بأعمال تسوية وتجريف باتجاه الجنوب.

وفي توقيت متزامن توغلت 4 جرافات أخرى شرق بلدة ج"حر الديك" شمال شرقي مخيم "البريج" وسط قطاع غزة , وشرعت بأعمال تجريف مشابهة بغطاء من طائرات الاستطلاع. وتشهد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة عمليات توغل شبه مستمرة.