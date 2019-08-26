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البرازيل تحظر إشعال النار في الهواء الطلق لمدة 60 يوما مع استمرار حرائق الأمازون

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آب/أغسطس 2019 12:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات

ريو دي جانيرو -فرضت الحكومة البرازيلية امس الخميس حظرا لمدة 60 يوما على إشعال النار في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد مع استمرار استعار حرائق غابات الأمازون.

ووفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية فإن الحظر سيستمر خلال الفترة المتبقية من موسم الجفاف، الذي أدى إلى جانب حرائق تطهير الأراضي لأغراض تجارية إلى زيادة عدد حرائق الغابات هذا العام.

ولا يشمل الحظر الحرائق المتحكم فيها والتي يتم إشعالها لأسباب تتعلق بالصحة النباتية والمصرح بها من جانب الوكالات البيئية، وللتدريبات على الوقاية ومكافحة الحرائق ولزراعة الكفاف للسكان الأصليين.

وأدت الحرائق التي دمرت أجزاء من غابات الأمازون إلى تدقيق عالمي إزاء التزام البرازيل تجاه الحفاظ على البيئة.

وتحت ضغط من المجتمع الدولي، أذن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في 23 أغسطس باستخدام القوات المسلحة لمكافحة الحرائق.

وتم تسجيل ما مجموعه 94957 حريقا في البرازيل بين أول يناير و28 أغسطس، أي بزيادة قدرها 75 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء، الذي يراقب منطقة الأمازون عبر الأقمار الصناعية.

وكان أكثر من نصف الحرائق في منطقة الأمازون.

اقرأ أيضا:      الأمازون : الدول الصناعية السبع تتعهد بـ20 مليون دولار لمكافحة الحرائق

 

آخر تعديل على الجمعة, 30 آب/أغسطس 2019 12:33
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البرازيل تحظر إشعال النار في الهواء الطلق لمدة 60 يوما مع استمرار حرائق الأمازون
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آب/أغسطس 2019 12:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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