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الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حرمة المسجد الحرام ويغلقه ل 24 ساعة

  أدرج يـوم : الخميس, 29 آب/أغسطس 2019 12:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حرمة المسجد الحرام ويغلقه ل 24 ساعة

رام الله(فلسطين)  - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس  الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ، لمدة 24 ساعة ، بسبب الأعياد اليهودية.

وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل رائد مسودة، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل، مضيفا أن المستوطنين نصبوا خياما في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي.

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ويأتي هذا الإغلاق ضمن سلسة من الاعتداءات الممنهجة بحق هذا الإرث الديني والتاريخي لتحقيق مخطط الضم والتهويد الكامل للحرم الإبراهيمي الشريف، وتكرر سلطات الاحتلال إغلاق المسجد لما يقرب من عشر مرات في العام تحت ذريعة الأعياد اليھودية، في محاولة لاستباحة كل المقدسات الإسلامية في فلسطين.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى إغلاق المسجد الإبراهيمي طيلة فترة الأعياد اليهودية بموجب قرارات لجنة (شمغار) اليهودية التي تم تشكيلها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، وانبثقت عنها قرارات بتقسيم المسجد زمانيا (أي تخصيص أوقات للمسلمين وأوقات لليهود للصلاة فيه) وإغلاقه أمام المصلين المسلمين لفترات معينة تصل لعشرة أيام في العام بذريعة الأعياد اليهودية.

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الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حرمة المسجد الحرام ويغلقه ل 24 ساعة
  أدرج يـوم : الخميس, 29 آب/أغسطس 2019 12:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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