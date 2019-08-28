Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غوتيريتس: قمة التيكاد ساهمت في تعزيز السلام والتنمية بالقارة الأفريقية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 11:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
غوتيريتس: قمة التيكاد ساهمت في تعزيز السلام والتنمية بالقارة الأفريقية

يوكوهاما - ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتس إن مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية /التيكاد/ ساهم منذ انطلاقه عام 1993 فى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية .

وقال غوتيريتس - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكاهاما اليابانية اليوم الاربعاء والتى تستمر حتى 30 أغسطس الجارى - أن "القارة الأفريقية غنية بالفرص والموارد اللازمة للتنمية" مشددا على أن "التيكاد لعبت دورا فعالا فى تعزيز النقاش والتفاعل بشأن المشكلات الأفريقية بين دول تلك القارة السمراء".

واضاف أن" التيكاد دعمت أيضا مبادرات التعليم والصحة والسلام والاستقرار والابتكار بالقارة الأفريقية" لافتا إلى أن "عددا كبيرا من أبناء القارة الأفريقية استفاد من تلك المبادرات وخاصة فى مجال التعليم".

إقرأ أيضا:    تيكاد 7: الجزائر تدعو الى النظر إلى افريقيا كفضاء اقتصادي و ديناميكي

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن "إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رسميا خلال قمة النيجر فى يوليو الماضى والتى تعد الأكبر على المستوى العالمى، يعد خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق تعزيز التكامل التجارى والتنمية بأفريقيا" .

كما ذكر المسؤول الاممي  أن "مستقبل القارة الأفريقية يتوقف إلى حد كبير على تعزيز الجهود الرامية لمواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لدول القارة" مشددا على "ضرورة التركيز على قضايا السلام والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية" .

ودعا إلى "تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية لتدعيم مبادرات التيكاد موجها الشكر للحكومة اليابانية لتوفيرها المساعدات التنموية وتعزيز جهود السلام والاستقرار بأفريقيا .

وأكد أن "الأمم المتحدة حريصة على دعم التعاون مع الاتحاد الأفريقى لتنفيذ أجندة 2063 وأجندة 2030 بشأن التنمية المستدامة" مبديا تطلعه للمشاركة فى "مناقشات بناءة لتعزيز الأمن والاستقرار بأفريقيا ".

كلـمات مفتـاحيــة :
غوتيريتس: قمة التيكاد ساهمت في تعزيز السلام والتنمية بالقارة الأفريقية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 11:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.28

ولاية الجزائر: ترحيل 156 عائلة من سكان الأقبية بحي الجرف نحو سكنات اجتماعية جديدة

19.08.28

حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 17 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

19.08.28

غوتيريتس: قمة التيكاد ساهمت في تعزيز السلام والتنمية بالقارة الأفريقية

19.08.28

افتتاح أشغال القمة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا بيوكوهاما اليابانية

19.08.28

الدخول المدرسي 2019/2020 بأدرار: هياكل بيداغوجية جديدة لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ

19.08.28

الكأس العربية للأندية / شباب قسنطينة - المحرق البحريني: 3-1 تصريحات المدربين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.08.26

كل الخدمات الجامعية ستكون "متوفرة" خلال السنة الجامعية الجديدة

19.08.27

أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

19.08.26

مكاتب دراسات ومؤسسات إنجاز وطنية لكل مشاريع السكن والتجهيزات العمومية  

19.08.26

الفريق قايد صالح يؤكد على ترجيح الشرعية الدستورية بتنظيم الرئاسيات قريبا

19.08.27

الفريق قايد صالح يؤكد أن المؤسسة العسكرية "لن تسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر وبعزة…

19.08.27

جيجل: حديقة الحيوانات برج بليدة تزدان بشبلين من فصيلة الأسود الإفريقية