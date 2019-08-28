غوتيريتس: قمة التيكاد ساهمت في تعزيز السلام والتنمية بالقارة الأفريقية

يوكوهاما - ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتس إن مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية /التيكاد/ ساهم منذ انطلاقه عام 1993 فى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية .

وقال غوتيريتس - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكاهاما اليابانية اليوم الاربعاء والتى تستمر حتى 30 أغسطس الجارى - أن "القارة الأفريقية غنية بالفرص والموارد اللازمة للتنمية" مشددا على أن "التيكاد لعبت دورا فعالا فى تعزيز النقاش والتفاعل بشأن المشكلات الأفريقية بين دول تلك القارة السمراء".

واضاف أن" التيكاد دعمت أيضا مبادرات التعليم والصحة والسلام والاستقرار والابتكار بالقارة الأفريقية" لافتا إلى أن "عددا كبيرا من أبناء القارة الأفريقية استفاد من تلك المبادرات وخاصة فى مجال التعليم".

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وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن "إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رسميا خلال قمة النيجر فى يوليو الماضى والتى تعد الأكبر على المستوى العالمى، يعد خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق تعزيز التكامل التجارى والتنمية بأفريقيا" .

كما ذكر المسؤول الاممي أن "مستقبل القارة الأفريقية يتوقف إلى حد كبير على تعزيز الجهود الرامية لمواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لدول القارة" مشددا على "ضرورة التركيز على قضايا السلام والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية" .

ودعا إلى "تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية لتدعيم مبادرات التيكاد موجها الشكر للحكومة اليابانية لتوفيرها المساعدات التنموية وتعزيز جهود السلام والاستقرار بأفريقيا .

وأكد أن "الأمم المتحدة حريصة على دعم التعاون مع الاتحاد الأفريقى لتنفيذ أجندة 2063 وأجندة 2030 بشأن التنمية المستدامة" مبديا تطلعه للمشاركة فى "مناقشات بناءة لتعزيز الأمن والاستقرار بأفريقيا ".