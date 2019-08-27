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قمة مجموعة السبع: "العالم يواجه حالة طوارئ مناخية مأساوية" 

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آب/أغسطس 2019 18:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
قمة مجموعة السبع: &quot;العالم يواجه حالة طوارئ مناخية مأساوية&quot; 

بياريتز (فرنسا) - قال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، أن العالم يواجه حالة طوارئ مأساوية فيما يتعلق بالمناخ، وذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة حاليا في مدينة "بياريتز" الفرنسية.

وحث غوتيريش قادة المجموعة على الموافقة -خلال قمة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنيويورك في 23 سبتمبر المقبل- على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة أكبر من النسبة التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015.

وقال غوتيريش -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم - "إننا في حالة أسوأ بكثير مما كنا عليه في باريس... ولذا من المهم جدا أن تلزم الدول أنفسها بزيادة ما وعدت به في باريس".

وأضاف غوتيريش أن الغطاء الجليدي في غرين لاند يذوب بشكل هائل، مشيرا إلى أن الفترة من عام 2015 إلى عام 2019، كانت "الأعوام الخمسة الأكثر ارتفاعًا في درجة الحرارة".

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وانطلقت أشغال قمة مجموعة السبع التي تقام هذا العام تحت شعار "مكافحة عدم المساواة" السبت الماضي في مدينة بياريتز بجنوب غرب فرنسا وتستمر حتى اليوم الإثنين 26 أغسطس الجاري.

ويتضمن جدول أعمال القمة مناقشة القضايا الدولية الراهنة من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، مواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، سبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

ويشارك في القمة رؤساء دول وحكومات أغنى سبع دول في الكتلة الغربية هي فرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. وتمثل هذه البلدان وحدها 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و10 في المائة فقط من سكان العالم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2019 11:26
كلـمات مفتـاحيــة :
قمة مجموعة السبع: "العالم يواجه حالة طوارئ مناخية مأساوية" 
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آب/أغسطس 2019 18:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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