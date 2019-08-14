الصحراء الغربية: نقابة "نيهاو" الجنوب أفريقية تتظاهر أمام سفارة المغرب ببريتوريا وتطالب بطرده من الاتحاد الأفريقي

بريتوريا (جنوب أفريقيا) - نظم الاتحاد الوطني الجنوب أفريقي للعاملين في قطاعي التربية والصحة, المعروف اختصارا ب"نيهاو", مظاهرة نقابية أمام السفارة المغربية ببريتوريا اليوم الأربعاء, للمطالبة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و طرد نظام الاحتلال المغربي من الاتحاد الأفريقي.

واحتشد أعضاء من النقابة بلباسهم المميز رافعين الشعارات المناهضة للاستعمار المغربي, من قبيل "اطردوا المغرب من الاتحاد الأفريقي", "إلى الأمام نحو استقلال الصحراء الغربية", "لنصفي الاستعمار من الصحراء الغربية", "قاطعوا التجارة مع المغرب", "اطلقوا سراح المعتقلين السياسيين" وعدد من الشعارات الأخرى.

وتشكل هذه المظاهرة جزءًا من "برنامج التضامن" الخاص بالنقابة, في إطار حملة دولية للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقد جددت النقابة إدانتها لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات المغرب بما في ذلك العنف الذي مارسته قوات الأمن المغربية على الشعب الصحراوي, الذي كان يحتفل بانتصار الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يوليو.

كما عبر المتظاهرون عن مناهضتهم للنهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية, مطالبين المغرب بوضع حد لاحتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية.