Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحراء الغربية: نقابة "نيهاو" الجنوب أفريقية تتظاهر أمام سفارة المغرب ببريتوريا وتطالب بطرده من الاتحاد الأفريقي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آب/أغسطس 2019 19:57     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

 بريتوريا (جنوب أفريقيا) - نظم الاتحاد الوطني الجنوب أفريقي للعاملين في قطاعي التربية والصحة, المعروف اختصارا ب"نيهاو", مظاهرة نقابية أمام السفارة المغربية ببريتوريا اليوم الأربعاء, للمطالبة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و طرد نظام الاحتلال المغربي من الاتحاد الأفريقي.

واحتشد أعضاء من النقابة بلباسهم المميز رافعين الشعارات المناهضة للاستعمار المغربي, من قبيل "اطردوا المغرب من الاتحاد الأفريقي", "إلى الأمام نحو استقلال الصحراء الغربية", "لنصفي الاستعمار من الصحراء الغربية", "قاطعوا التجارة مع المغرب", "اطلقوا سراح المعتقلين السياسيين" وعدد من الشعارات الأخرى.

وتشكل هذه المظاهرة جزءًا من "برنامج التضامن" الخاص بالنقابة, في إطار حملة دولية للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقد جددت النقابة إدانتها لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات المغرب بما في ذلك العنف الذي مارسته قوات الأمن المغربية على الشعب الصحراوي, الذي كان يحتفل بانتصار الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يوليو.

كما عبر المتظاهرون عن مناهضتهم للنهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية, مطالبين المغرب بوضع حد لاحتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحراء الغربية: نقابة "نيهاو" الجنوب أفريقية تتظاهر أمام سفارة المغرب ببريتوريا وتطالب بطرده من الاتحاد الأفريقي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آب/أغسطس 2019 19:57     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.14

الرئاسة الفلسطينية تحذر من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

19.08.14

طاقات متجددة: إتفاقيات لانجاز 9 محطات لإنتاج الكهرباء بالجنوب الكبير

19.08.14

الصحراء الغربية: نقابة "نيهاو" الجنوب أفريقية تتظاهر أمام سفارة المغرب ببريتوريا وتطالب…

19.08.14

عيد الأضحى-اضطرابات في التزويد بالمياه: سيال تقوم بتحليل الوضع

19.08.14

أولمبياد الشباب-2022: شروع 61 رياضيا جزائريا في تربص تحضيري ببودابست

19.08.14

خنشلة: تحضير "الخليع" وتجفيف لحوم الأضحية عادة تقاوم الاندثار لدى نسوة تازقاغت

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.08.13

وزير الداخلية يعلن عن "مهام جديدة" لسلك الشرطة

19.08.13

وهران: تنصيب سليم ايلاس مديرا عاما لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021

19.08.12

السعودية: وفاة حاجين جزائريين بمنى

19.08.12

التجارة الخارجية: تسجيل عجز بقيمة 19ر3 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2019

19.08.12

سطيف: إجراء 843 عملية جراحية ترميمية تجميلية خلال السداسي الأول 2019

19.08.13

مناخ: ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في العديد من مناطق البلد