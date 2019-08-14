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رئيس المجلس العسكري بالسودان: القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آب/أغسطس 2019 16:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرات

الخرطوم - أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي في البلاد، والحفاظ على أهداف الثورة المجيدة.

وقال البرهان، اليوم الاربعاء في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ65 للقوات المسلحة السودانية، اوردتها مصادر اخبارية، إن أفراد القوات المسلحة "يسطرون في هذه المرحلة الملاحم والبطولات في السودان"، مثنيا على دورهم في تلك الفترة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مضيفا، أن عيد القوات المسلحة هذا العام يحل والسودان يتأهب للاحتفال بالتوقيع النهائي يوم السبت المقبل على الاتفاق الذي يؤسس لمرحة مهمة ومفصلية في تاريخ السودان، تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة.

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ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" السبت المقبل على الإعلان الدستوري، الذي يُحدد شكل مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية (39 شهرا)، وآليات تشكيلها وسلطاتها والعلاقة بين كل منها.

وأكد البرهان الحرص على بناء قوات مسلحة مهنية قادرة على صون أمن وسلامة البلاد، دون موالاة لأية فئة أو جهة، كما تعهد بأن تظل القوات المسلحة، سندا لحماية إرادة الشعب السوداني.

وتحتفل القوات المسلحة السودانية بعيدها في 14 أغسطس من كل عام، تخليدا لذكرى استلام الفريق أركان حرب أحمد محمد قيادة الجيش السوداني من الجنرال البريطاني إسكونز في 14 أغسطس عام 1954.

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رئيس المجلس العسكري بالسودان: القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آب/أغسطس 2019 16:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرة   شارك

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