رئيس الحكومة التونسية يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية

تونس - أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد رئيس حزب حركة "تحيا تونس" امس الخميس قراره الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة في تونس ، وذلك قبل غلق باب قبول ملفات الترشح لهذا الاستحقاق للانتخابي المُقرر تنظيمه في منتصف شهر سبتمبر المُقبل وفق ما ذكرته وكالة الأنباء التونسية.

وقال الشاهد في كلمة ألقاها خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لحزبه في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة، "سأتحمل المسؤولية بقبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف أنه يريد من خلال هذا الترشح أن يمثل "القطيعة مع المنظومة التي تُكبل حاليا تونس ، وهي منظومة القوانين القديمة".

وشدد على أن "كل منصب في الدولة يقتضي تحمّل المسؤولية، وهي أن تضحي من أجل البلاد ، وتسبّق المصلحة العامة على الخاصة، وكل قرار يجب أن يكون لصالح تونس".

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ويعد رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد (43 عاما) ، واحدا من أبرز المُرشحين لخوض هذا الاستحقاق الرئاسي.

يذكر أن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس بلغ قبل يوم من غلق باب قبول الترشحات قرابة الأربعين مترشحًا.

يذكر أن اليوم الجمعة 9 أوت 2019 هو اخر أجل لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستجري يوم 15 سبتمبر القادم .