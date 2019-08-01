خبير يدعو الصحراويين إلى استحداث "لجنة يقظة استراتيجية" لمجابهة الحرب النفسية و الإعلامية للنظام المغربي

بومرداس - دعا الخبير الجامعي و المتابع للشأن الصحراوي فيلالي حمزة بن مختار اليوم الخميس بجامعة بومرداس الشعب الصحراوي إلى استحداث" لجنة يقظة استراتيجية" صحراوية لمجابهة الحرب النفسية و الدعائية التي يشنها النظام المغربي ضدهم.

ووجه المحاضر في القانون الدولي بجامعة الجزائر في النقاش المفتوح الذي أعقب تدخله حول "طرق و اساليب مجابهة الدعاية و الحرب النفسية لخدمة قضية الصحراء الغربية" نداء إلى الصحراويين للإسراع في استحداث لجنة يقظة اعتبرها "حيوية لمجابهة و التصدي للدعاية و الحرب النفسية المغربية المغرضة".

و بعدما اكد بان الحرب النفسية أصبحت في العصر الحديث "أخطر من الحروب الأخرى خاصة منها العسكرية", أوضح بأنه من بين أهم ما يمكن ان يقوم به هذا الجهاز الجديد, "متابعة و جمع و تحليل ثم إعادة بث و نشر و إرسال جميع المعلومات و الأخبار التي ينشرها النظام المغربي في إطار حربه النفسية ضد الشعب الصحراوي, و القيام بعد ذلك بهجومات نفسية و إعلامية مضادة" .

و يرى الدكتور فيلالي في هذا الإطار, أن الحصانة ضد الحرب النفسية "التي تشتغل في أوقات و ظروف الحرب و السلم على السواء", فيما تعلق بحالة الشعب الصحراوي, لا تكون حسبه " إلا من خلال نشر و بث الحقائق عن القضية وزرع مبادئ الإيمان بها و عدم الشك في عدالتها و الالتفاف حول القيادة الموحدة و نشر الوعي و المعرفة في أوساط المجتمع الصحراوي".

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و بعدما عرج المحاضر على تاريخ الحرب النفسية و تعريفاتها المختلفة, اشار إلى أن من بين أهم الأدوات التي يعتمدها النظام المغربي في حربه الدعائية النفسية ,"الأداة الإعلامية الموجهة التي لا تحيد عن الهدف المسطر وفرضه على مختلف المنابر الإعلامية بما فيها المستقلة, استعمال مصطلحات تمجد الوجود المغربي في الصحراء الغربية "و" دعاية قذرة تروج لهذا الطرح مع إدخال الجزائر كطرف أصلي للنزاع".

كما يعتمد نظام المخزن في هذا الإطار يضيف الخبير فيلالي, على "الترويج على مستوى العالم حول القضية الصحراوية و" التركيز دائما على أن نقطة الحل الوحيد للقضية تتمثل في الحكم الذاتي أو الجهوية الموسعة" و "استعمال وسائل دنيئة كإنشاء مواقع إلكترونية أحيانا بأسماء جزائرية و أخرى صحراوية لبث الإشاعة والدعاية لأطروحاته".

و في مداخلة بعنوان "الحرب النفسية التكتيكية و الحرب النفسية الدعائية" أكد المناضل الحقوقي و المتابع للشأن الصحراوي بأوروبا السيد "محمد خروف" بأن "المعرقل الأساسي لمسار التسوية العادلة للقضية الصحراوية هما النظام الفرنسي و الإسباني".

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و في هذا الإطار يري السيد خروف, الذي هو عضو في اللجنة الجزائرية للمساندة و التضامن مع الشعب الصحراوي , بأن فرنسا "تستغل وتوفر الحماية" للنظام المغربي, من خلال مساندة أطروحاتها فيما تعلق بالقضية الصحراوية , ل"بسط و تقوية ما بقي من نفوذها المتآكل شيئا فشيئا في مستعمراتها القديمة بإفريقيا".

و من أجل مجابهة تواطؤ القوى الاستعمارية مع المحتل المغربي, أوصي المحاضر الشعب الصحراوي, خاصة منه الجالية الموجودة بالدول الأوروبية, بضرورة العمل على "الاستفادة من القوانين الموجودة هناك و إنشاء تكتلات و جمعيات حقوقية و ثقافية و أخرى تعني بالمرأة و الطلبة و غيرها, تأخذ على عاتقها الترويج إعلاميا للقضية الصحراوية والتحسيس بعدالتها في الأوساط الرسمية و الشعبية

الأوربية".

كما أوصي كذلك بالتصدي للدعاية و الحرب النفسية المغربية على الصحراويين, و استغلال ما تتيحه القوانين الأوروبية "لإستحداث مراكز دراسات و بحوث", على غرار ما تم القيام به في 2018 حيث تم إنشاء بفرنسا أول مركز للدراسات الاستراتيجية الصحراوية, تكون موجهة للنخب و الطلبة و الساسة في أوروبا.