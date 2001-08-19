سوريا: استئناف مباحثات "أستانا 13" الخميس بمشاركة لبنان والعراق

نور سلطان ، كازاخستان - تستأنف الخميس مباحثات "أستانا" حول سوريا، بدورتها الـ"13" بحضور وفد سوريا بشقيه الحكومي والمعارض ووفود الدول المشاركة على غرار لبنان والعراق في مشاركتهما الأولى . وأعربت وزارة الخارجية الكازاخستانية يوم الأربعاء، في بيان ، عن أسفها بعدم مشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا ، غير بيدرسن ، "لأسباب صحية"، غير أن نائبه هو من سيرأس وفد الأمم المتحدة .

كما جاء في البيان، أن ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، سيحضرون الاجتماع الدوري لمجموعة العمل حول المحادثات بخصوص سوريا والمنعقدة في نور سلطان"، كما ستجري المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف، حسب البيان، في اليوم الأول خلف الأبواب المغلقة، وستعقد الجلسة العامة في اليوم التالي، وسيتم تقديم النتائج الرئيسية للمحادثات التي تستمر يومين في بيان مشترك للضامنين في عملية أستانا".وغادر الوفد

الحكومي السوري برئاسة المندوب الدائم في الأمم المتحدة بشار جعفري، متجها إلى العاصمة الكازاخستانية "نور سلطان"، حسبما أوردته مصادر إخبارية محلية .وفي ذات المنحى ، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن لبنان تلقى دعوة مزدوجة من جانب كل من السلطات الروسية والكازاخستانية للمشاركة في الجولة 13، وسيحضر الاجتماعات بصفة مراقب مثل : العراق ، والأردن ، كما كلف لبنان السفير غدي خوري ، مدير العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية اللبنانية، ومدير مكتب وزير الخارجية جبران باسيل بتمثيل لبنان في جولة المحادثات المرتقبة .

يذكر أن خارجية كازاخستان، قد أعلنت الجمعة المنصرم، انه من المخطط مشاركة الدول الضامنة في الجولة ال 13 لمحادثات أستانا حول الأزمة السورية ، وهي إيران وروسيا وتركيا، ناهيك عن الحكومة السورية و المعارضة، كما سيساعد في تسيير المحادثات بصفة مراقبين ، ممثلون رفيعون عن الأمم المتحدة والأردن إضافة إلى لبنان والعراق اللذين يشاركان في عملية استانا لأول مرة .

وستركز الجولة المقبلة، على بحث مستجدات الوضع في سوريا و خاصة في ادلب وشمال شرقي البلاد ، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية، بما في ذلك قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية .