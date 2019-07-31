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السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج في المشاعر المقدسة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2019 13:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج في المشاعر المقدسة

مكة المكرمة - أطلقت السعودية خرائط تفاعلية لإرشاد ضيوف الرحمان لموسم الحج الحالي في مكة المكرمة وبقية المشاعر المقدسة.

وذكرت إدارة المرور السعودية في حسابها على "تويتر"، امس الثلاثاء ، أنه "سعيا من قيادة قوات أمن الحج لتسهيل حركة الحجاج وتوفير أعلى سبل الراحة لضيوف الرحمن ، أطلق المرور السعودي الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج 1440

هجرية، الموافق 2019".

بدورها، نشرت وزارة الداخلية السعودية في موقعها الرسمي معلومات تفصيلية عن خرائط الحركة المرورية للحج، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام بهذا الخصوص.

وأوضح المصدر أن "الخرائط التفاعلية متاحة تشمل كل منها تعليمات حول طريقة استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية كالبحث والطباعة و التجول ضمن الخريطة ، كما يحتوي هذا الجزء على قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعا".

وتوفر هذه الخرائط، بحسب المصدر، "إمكانية البحث في خطوات تطويرية داعمة للعمل المرورى في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة هذا العام"  وأشار الموقع إلى وجود 8 أنواع من الخرائط، اثنتان منها لمخطط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، واثنتان لمنطقة مكة وحدها واتجاها المرور بها، وخريطتان لمخطط المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، إضافة إلى مخططين للطواف في منطقة منى.

وبلغ عدد القادمين من خارج السعودية لأداء مناسك الحج منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم اول أمس مليونا و168 ألفا و203 حاجا وحاجة ، وذلك وفق إحصائيات للمديرية العامة للجوازات السعودية .

           

 

آخر تعديل على الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2019 14:01
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السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج في المشاعر المقدسة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2019 13:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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