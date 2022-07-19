الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية : تشديد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير 

بومرداس - شكل موضوع "مفهوم تقرير المصير وتطبيقاته" و كذا "القانون الدولي وحقوق الشعوب المستعمرة (حالة الشعب الصحراوي)", محور المحاضرتين اللتين ألقيتا اليوم الأحد, في إطار فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو في طبعتها العاشرة التي انطلقت أمس بولاية بومرداس, بمشاركة 400 إطار يمثلون مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

و في محاضرته تحت عنوان "إعادة تأصيل مفهوم تقرير المصير وتطبيقاته", أكد الأستاذ و الباحث الصحراوي, أحمد سيدي أعلي أن "تقرير المصير تم تحريفه من طرف قوى عظمى بحجة حماية حقوق الإنسان , الأمر الذي ألقى بضلاله على قرارات مجلس الأمن الدولي و عطل منح شعوب حقها في تقرير مصيرها".

و أشار السيد أحمد سيدي أعلي إلى أن "مجلس الأمن أصبح يبتعد عن لغة الحياد في العديد من القرارات التي يصدرها بشأن القضية الصحراوية", مجددا التأكيد على أن هذه القضية "مدرجة في لوائح وقرارات الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار, وبالتالي ضرورة أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

ودعا الباحث الصحراوي الى ضرورة تأصيل مفهوم تقرير المصير وربطه بإرادة الشعوب التواقة للحرية والاستقلال مشددا على أن "كلمة الشعب الصحراوي هي السبيل الوحيد لحل القضية الصحراوية عبر تمكينه من حقه المشروع في الاستقلال".

من جهته أوضح النائب السابق لمجلس الأمة و الخبير في القانون الدولي, بوجمعة صويلح, في محاضرة ألقاها اليوم أمام إطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية تحت عنوان "القانون الدولي وحقوق الشعوب المستعمرة (حالة الشعب الصحراوي)" في إطار فعاليات الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية ببومرداس أن "عدم وجود ضغط من المجتمع الدولي على النظام المغربي نتيجة استمراره في التعنت على الشرعية الدولية, يهدد بشكل واضح السلم والأمن بالمنطقة والعالم".

و قال السيد صويلح, أن "المجتمع الدولي مطالب بفرض ضغوطات على المغرب و تفعيل عقوبات عليه كي ينصاع للشرعية الدولية, وذلك لتجنيب المنطقة سيناريو الوضع في منطقة الساحل وليبيا و تنامي الجريمة المنظمة والإرهاب".

كما شدد المتحدث نفسه على ضرورة منح بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" صلاحية حماية حقوق الإنسان ومراقبتها ورفع التقارير عنها.

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أحزاب و حركات المجتمع المدني الجزائري تجدد تأكيد موقف الجزائر الثابت

تجاه القضية الصحراوية

جدد عدد من ممثلي الأحزاب و حركات المجتمع المدني الجزائري التأكيد على موقف الجزائر الداعم و الثابت لكفاح الشعب الصحراوي العادل حتى استكمال السيادة والحرية وتقرير المصير, و ذلك خلال افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية و جبهة البوليساريو بولاية بومرداس أمس السبت.

و في كلمة له بهذه المناسبة, جدد ممثل حزب جبهة التحرير الوطني, الصادق بوقطاية, التأكيد على موقف الحزب الثابت تجاه قضية الشعب الصحراوي العادلة, مؤكدا "أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار و لا يمكن لأي أحد أن يتجاوز ذلك".

وندد السيد بوقطاية بقمع قوات الاحتلال المغربية للمواطنين الصحراويين في المدن المحتلة بعد خروجهم للاحتفال بتتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية.

من جانبه أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي أغويني, على أن حضور ممثلي الأحزاب و المجتمع المدني الجزائري لافتتاح أشغال الجامعة الصيفية للاطر الصحراوية ببومرداس "هو تأكيد على موقف الجزائر الثابت من القضية الصحراوية".

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و في تدخله في الجلسة الافتتاحية لأشغال الجامعة الصيفية, قال رئيس حزب "جبهة الجزائر الجديدة", جمال عبد السلام "أن مقاومة وصمود الشعب الصحراوي هي استمرار للثورة الجزائرية في الوفاء والسير على العهد", معبرا عن أسفه لما يحدث في المدن المحتلة في حق الصحراويين العزل في ظل غياب تام لأي ضغط من المجتمع الدولي على سلطات النظام المغربي, داعيا إلى ضرورة تطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و الاستقلال.

كما جدد كل من ممثل الكتلة البرلمانية لحزب "جبهة المستقبل", الحاج الغوثي, و المنسق الوطني ل "الحركة الاجتماعية الديمقراطية", فتحي غراس وقوف كتلتيهما إلي جانب الشعب الصحراوي التواق إلى الحرية, مؤكدين أن "دعم الشعب الصحراوي وقضيته العادلة ثابت مهما تغيرت الظروف والأحوال".

و كان السيد, سعيد العياشي, رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أكد في كلمته أمس خلال افتتاح فعاليات الجامعة بأن هذا الحدث هو "فرصة مواتية للتعبير عن تضامن الشعب الجزائري بما فيها الجامعة الجزائرية بمثقفيها و أساتذتها, مع الشعب الصحراوي و تأكيد مطالبه التحررية الشرعية المدعمة من طرف عدة دول و منظمات عبر العالم و القانون الدولي ".

و ستتواصل فعاليات هذه الجامعة التي تحمل اسم الشهيد الصحراوي , حمادة محمد الوالي , وتحمل شعار "الشعب الجزائري والشعب الصحراوي...أخوة, عهد و وفاء", إلى غاية الثامن أغسطس القادم و يتخللها عدد من المحاضرات يلقيها محاضرون جزائريون وصحراويون, تعالج عدد من المواضيع ذات صلة بالقضية الصحراوية.