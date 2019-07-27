ليبيا: قوات حكومة الوفاق تعلن تدمير طائرات "مسيرة" لقوات حفتر في الجفرة

طرابلس - كشفت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن تدميرها لطائرات مسيرة لقوات المشير حفتر في قاعدة الجفرة الجوية جنوب شرق طرابلس.

وأوضحت قوات حكومة الوفاق، في بيان اليوم السبت أن "سلاح الجو دك تجمعا للمرتزقة في قاعدة الجفرة الجوية، ودمر حظيرة طائرات مسيرة لدولة معتدية، كما أعطب طائرة شحن يوشن تستخدم لنقل الذخيرة والمرتزقة إلى ليبيا".

وأضاف البيان ان سلاح الجو "استهدف ايضا مخزنا للذخيرة بقاعدة الجفرة، وبوابة على طريق هون- طرابلس، ونجح في تحقق كل أهدافه الحيوية المرسومة، بعد تخطيط مخابراتي وعملياتي عالي المستوى".

وتسيطر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على الجفرة الواقعة على بعد 650 كلم جنوب شرق طرابلس منذ يونيو العام 2017.

وتحظى الجفرة بموقع استراتيجي وجغرافي مهم كونها واحة تتوسط ليبيا وتربط بين مدن غرب وشرق وجنوب البلاد، وتضم خمس بلدات صغيرة، هي (سوكنة - زلة - الفقهاء - ودان - هون)، والأخيرة هي أكبر البلدات وتضم ثالث أكبر قاعدة جوية في البلاد.

وتتواصل المعارك جنوب العاصمة طرابلس بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق، منذ إعلان حفتر، في الرابع من أبريل الماضي عن عملية عسكرية ضد طرابلس قابلتها حكومة الوفاق بعملية "بركان الغضب" لصد الهجوم.

وتسببت المعارك في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف منذ اندلاعها، إضافة إلى نزوح 105 آلاف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.