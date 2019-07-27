Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ليبيا: قوات حكومة الوفاق تعلن تدمير طائرات "مسيرة" لقوات حفتر في الجفرة

  أدرج يـوم : السبت, 27 تموز/يوليو 2019 19:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

طرابلس - كشفت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن تدميرها لطائرات مسيرة لقوات المشير حفتر في قاعدة الجفرة الجوية جنوب شرق طرابلس. 

وأوضحت قوات حكومة الوفاق، في بيان اليوم السبت أن "سلاح الجو دك تجمعا للمرتزقة في قاعدة الجفرة الجوية، ودمر حظيرة طائرات مسيرة لدولة معتدية، كما أعطب طائرة شحن يوشن تستخدم لنقل الذخيرة والمرتزقة إلى ليبيا".

وأضاف البيان ان سلاح الجو "استهدف ايضا مخزنا للذخيرة بقاعدة الجفرة، وبوابة على طريق هون- طرابلس، ونجح في تحقق كل أهدافه الحيوية المرسومة، بعد تخطيط مخابراتي وعملياتي عالي المستوى".

وتسيطر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على الجفرة الواقعة على بعد 650 كلم جنوب شرق طرابلس منذ يونيو العام 2017.

وتحظى الجفرة بموقع استراتيجي وجغرافي مهم كونها واحة تتوسط ليبيا وتربط بين مدن غرب وشرق وجنوب البلاد، وتضم خمس بلدات صغيرة، هي (سوكنة - زلة - الفقهاء - ودان - هون)، والأخيرة هي أكبر البلدات وتضم ثالث أكبر قاعدة جوية في البلاد.

وتتواصل المعارك جنوب العاصمة طرابلس بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق، منذ إعلان حفتر، في الرابع من أبريل الماضي عن عملية عسكرية ضد طرابلس قابلتها حكومة الوفاق بعملية "بركان الغضب" لصد الهجوم.

وتسببت المعارك في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف منذ اندلاعها، إضافة إلى نزوح 105 آلاف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.

                   

كلـمات مفتـاحيــة :
ليبيا: قوات حكومة الوفاق تعلن تدمير طائرات "مسيرة" لقوات حفتر في الجفرة
  أدرج يـوم : السبت, 27 تموز/يوليو 2019 19:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.07.27

تمنراست: ارسال 13 طن من المساعدات الانسانية لسكان تينزاواتين

19.07.27

وفاة سيدتين حاملين بالمسيلة: التحقيق سيحدد المسؤوليات وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة

19.07.27

وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي : رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي نظيره التونسي

19.07.27

الحوار الوطني "ضرورة حيوية وحتمية وفيه تكمن المصلحة العليا للوطن"

19.07.27

ليبيا: قوات حكومة الوفاق تعلن تدمير طائرات "مسيرة" لقوات حفتر في الجفرة

19.07.27

قرار غلق المطاحن لن يؤثر على تموين السوق من الدقيق والسميد 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.07.22

ترتيب الفيفا لشهر يوليو: نحو ارتقاء الجزائر إلى المرتبة الـ 40 عالميا

19.07.23

كاس العالم  2022(تصفيات منطقة افريقيا) : سحب القرعة يوم 29 يوليو بالقاهرة

19.07.25

رئيس الدولة يستقبل فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل

19.07.24

حوار مع السيّد الأمين العام لرئاسة الجمهورية

19.07.24

 الرئاسيات المقبلة ستشكل بداية مسار "تجديد مؤسساتي و سياسي"

19.07.23

كأس افريقيا للأمم 2019 : بونجاح وبلايلي يكرمان في وهران بعد فوزهما مع ''الخضر'' باللقب…