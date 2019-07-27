وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي: التونسيون يبكون رئيسهم "رمز الوحدة والاستقرار"

تونس - غداة الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعرب المجتمع المدني التونسي عن شعوره بالحزن والأسى لفقدان "رمز الوحدة والاستقرار والأمل" والرجل "الشجاع" الذي أرجع الأمن في هذا البلد المستهدف بعدة هجمات ارهابية منذ 2011 .

وتأسف شاب تونسي يبلغ من العمر 28 سنة "الأمس كان يوما أسودا في تاريخ تونس. تلقينا وفاته بكثير من الحزن. كنا نرغب في أن يتم عهدته (...) لقد ارجع لنا الأمل في أربع سنوات".

وقد نكست المؤسسات الرسمية في البلد العلم وبقيت العديد من المحلات والصالونات مغلقة يوم الجمعة ترحما على الفقيد.

وقرر رئيس الحكومة التونسية, يوسف الشاهد, أمس الخميس, إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام, وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية, وذلك على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية, الباجي قائد السبسي عن عمر 92 سنة.

كما قرر الشاهد, إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر, وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

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وبث التلفزيون والإذاعة التونسيين آيات قرآنية على مدار اليوم هذا الجمعة وعلقت كافة النشاطات الثقافية المبرمجة خلال هذا الأسبوع.

وصدرت الصحافة الوطنية بما فيها العناوين الكبرى على غرار الصباح والشروق التونسي بالأبيض والأسود. وجاء في الصفحات الأولى "وداعا سيدي الرئيس" وخصصت طبعات خاصة لإبراز انجازاته منذ توليه الحكم.

كما تم تعليق صور الرئيس في شوارع العاصمة وكذا لافتات تحمل الصورة الرسمية للرئيس وهي تخاطبه برسالة أخيرة: "وداعا سيدي الرئيس".

وفي العاصمة تم تعزيز التدابير الأمنية عشية مراسم الدفن, لا سيما في شارع بورقيبة وهو الشارع الكبير الذي ينتظر أن يحل به العديد من رؤساء الدول لحضور مراسم الدفن.

و أعرب المواطنون التونسيون, على غرار باقي الشخصيات و الاحزاب السياسية, عن أسفهم بفقدان رئيسهم الذي وصفوه "بالقوي" و "الشجاع" بعد ان تمكن من ارجاع الامن للبلد الذي كان عرضة للكثير من الهجومات الارهابية.

و نكست العديد من التمثيليات الدبلوماسية بتونس أعلامها الوطنية, على غرار الجزائر و كندا و الولايات المتحدة الامريكية, ترحما على الرئيس التونسي باجي قائد السبسي الذي وافته المنية يوم أمس الخميس و تضامنا مع الشعب التونسي.

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و أعلنت الجزائر عن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام عبر كافة أنحاء البلاد ترحما على الفقيد و تضامنا مع الشعب التونسي.

و يعتبر تاريخ وفاة الرئيس التونسي رمزيا كونه يصادف الذكرى ال62 لتأسيس الجمهورية.

و سيوارى الرئيس باجي قايد السبسي, الذي توفي عن عمر يناهز ال92 سنة, الثرى بمقبرة جلاز بتونس.

و سيتوجه رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, غدا السبت الى العاصمة التونسية لحضور مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي, حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.