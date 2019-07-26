Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غرق أكثر من مائة شخص قبالة السواحل الليبية

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 تموز/يوليو 2019 16:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
غرق أكثر من مائة شخص قبالة السواحل الليبية

طرابلس - أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، عن غرق أكثر من 100 مهاجر غير شرعي، قبالة ساحل مدينة الخمس، الواقعة شرق العاصمة طرابلس.

وقالت المفوضية، إن التقارير الأولية تشير إلى وفاة أكثر من 100 شخص، في حين تم إنقاذ 140 آخرين يتلقون حاليا المساعدات الطبية والإنسانية.

ووصف المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في تغريدة على تويتر، أوردتها وسائل إعلام ليبية،غرق هؤلاء المهاجرين بأنه "أكبر مأساة حتى الآن في عام 2019."

وكتب غراندي: "وقعت للتو أكبر مأساة في المتوسط حتى الآن في عام 2019، يجب استئناف عمليات الإنقاذ البحري بشكل فوري وإنهاء احتجاز اللاجئين والمهاجرين وتعزيز السبل المنة لمغادرة ليبيا، قبل فوات الأوان بالنسبة للكثير من الأشخاص اليائسين".

إقرأ أيضا: ليبيا: قصف جوي على مركز إيواء للمهاجرين وسط تنديد أممي وإفريقي ب"الجريمة البشعة"

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أيوب قاسم، من جهته، "إن 116 مهاجرا على الأقل فقدوا وتم إنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين".

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن قاسم قوله: "إن هؤلاء المهاجرين لقوا حتفهم بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس التي تقع شرق العاصمة طرابلس".

ونقل قاسم عن عدد من الناجين قولهم إن أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن القارب.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قد دعت إلى ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بعمليات بحث وإنقاذ للحد من الخسائر في الأرواح في البحر المتوسط.

ويذكر أن 2262 مهاجرا فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط في عام 2018، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي أكدت أن البحر المتوسط مازال يمثل الطريق البحري الأكثر خطورة للمهاجرين وطالبي اللجوء في العالم، رغم أن عدد الضحايا قد انخفض في عام 2018 مقارنة مع عام 2017.

كلـمات مفتـاحيــة :
غرق أكثر من مائة شخص قبالة السواحل الليبية
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 تموز/يوليو 2019 16:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.07.26

كرة القدم: وفاة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني قدور بخلوفي

19.07.26

هزة أرضية بقوة 3،2 درجات بولاية البويرة

19.07.26

التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق في صلب مطالب الحراك الشعبي في جمعته ال23

19.07.26

تزايد حرائق الغابات في البويرة: الثروة الحيوانية والنباتية مهددة

19.07.26

السيد بن صالح غدا في تونس لحضور مراسم تشييع جنازة الرئيس الباجي قايد السبسي

19.07.26

 عرقاب يستقبل كاتب الدولة المكلف بالمناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.07.22

ترتيب الفيفا لشهر يوليو: نحو ارتقاء الجزائر إلى المرتبة الـ 40 عالميا

19.07.23

كاس العالم  2022(تصفيات منطقة افريقيا) : سحب القرعة يوم 29 يوليو بالقاهرة

19.07.25

رئيس الدولة يستقبل فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل

19.07.24

 الرئاسيات المقبلة ستشكل بداية مسار "تجديد مؤسساتي و سياسي"

19.07.24

حوار مع السيّد الأمين العام لرئاسة الجمهورية

19.07.23

كأس افريقيا للأمم 2019 : بونجاح وبلايلي يكرمان في وهران بعد فوزهما مع ''الخضر'' باللقب…