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 برنامج " عطل في سلام" : رئيس برلمان كناريا يستقبل أطفال صحراويين

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 تموز/يوليو 2019 19:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات

تينيريفي (كناريا) -  استقبل رئيس البرلمان الكناري باسبانيا ، المنتخب حديثا ، كوستاقو أدولفو، مجموعة من الاطفال الصحراويين قدموا من مخيمات اللاجئين  في إطار برنامج " عطل في سلام" الانساني الذي مضت أربعون سنة منذ الشروع في تنفيذه .

وبحضور بعض العائلات الكنارية المضيفة لهؤلاء الاطفال وكذا رئيس الجمعية الكنارية لأصدقاء الشعب الصحراوي ألبرتو نكرين ، وايضا تمثيلية جبهة البوليساريو وأفراد من الجالية الصحراوية بالجزيرة استقبل  الاطفال الصحراويين من قبل كوستاقو أدولفو ، وذلك بمقر هيئته.

وفي كلمة له بالمناسبة أشاد رئيس البرلمان الكناري بالجهود المبذولة من كل الفاعلين من أجل استمرار برنامج عطل في سلام وفي مقدمتهم الأسر التي تحتضن الأطفال ، كما أعرب عن سعادته لإستقبال هذا الفوج الذي يأتي اليوم إلى كناريا ، كما قال، "حاملا رسالة سلام ومحبة وأخوة من الشعب الصحراوي المكافح إلى الشعب الكناري".

وقال أن البرلمان الكناري "دأب على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين ، وأن كناريا هي مكان للسلام والمحبة وأن الأطفال لايجب أن يكونوا ضحية النزاعات " . كما شدد على ضرورة إستمرار مثل هذه البرامج في إشارة إلى برنامج "عطل في سلام".

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ممثل جبهة البوليساريو بكناريا ،  حمدي منصور ، تطرق في كلمته بالمناسبة إلى الوضع السياسي الذي تشهده القضية الصحراوية وعرج على آخر التطورات الميدانية، خصوصا واقع حقوق الإنسان بالأرض المحتلة أين ذكر بمواصلة الإحتلال المغربي إنتهاك تلك الحقوق في تحد سافر للمواثيق الدولية ،ونبه إلى وجود أطفال صحراويين يعانون القمع والبطش بالمناطق المحتلة بسبب  إنتمائهم وهويتهم الصحراوية.

من جهته ثمن رئيس الجمعية الكنارية لأصدقاء الشعب الصحراوي ألبرتو نكرين بالجهود التي تبذلها الأسر والمؤسسات الكنارية من أجل استمرار برنامج عطل في سلام الذي يكتسي أهمية إستراتيجية ويزيد من والتعاون بين الشعبين الكناري والصحراوي  معربا عن ضرورة مواصلة هذا البرنامج الإنساني في ذكراه الأربعين 2019/1979 وما يحمله من قيم التضامن والسلام.

كلـمات مفتـاحيــة :
 برنامج " عطل في سلام" : رئيس برلمان كناريا يستقبل أطفال صحراويين
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 تموز/يوليو 2019 19:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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