وزير التعليم الصحراوي يبرز بإسبانيا السياسات المعتمدة من قبل حكومته والتحديات القائمة

مدريد - التقى وزير التعليم والتربية الصحراوي، بشرايا حمودي بيون، بالعاصمة الاسبانية مدريد، مع مديرة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، أينا كالبو، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في النهوض بمجال التربية والتعليم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الصحراوي.

ويدخل اللقاء في سياق الإستراتيجية المرسومة من قبل وزارة التعليم والتربية الصحراوية، لحشد الدعم العالمي بغية الاحتفاظ بالنوعية المطلوبة في إطار المنظومة التربوية الصحراوية ، وفق ما ذكره مصدر اعلامي صحراوي.

وأثار وزير التعليم والتربية، بشرايا حمودي بيون، خلال اللقاء السياسات المعتمدة من قبل الوزارة والتحديات القائمة لضمان التربية المنشودة، حيث أكد على أنه "لا مفر من إتباع سياسة تهدف إلى الحد من الهجرة والتسرب المدرسي، بالإضافة إلى العناية اللازمة بالإطارات التربوية باعتماد التكوين والتحفيز".

وتطرقت المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من جانبها إلى أهمية التربية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الصحراوي، والدور الذي يطلع به الشباب الطامح إلى غد أفضل.

واستعرضت المديرة محاور عمل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والإرادة القائمة للنظر فى محاور جديدة لإدراج التعليم الصحراوي ضمن المشروعات الخاصة بمخيمات اللاجئين.

وشكل اللقاء الذي جرى بمقر الوكالة الإسبانية فرصة لعرض الوضعية الراهنة وظروف اللجوء، نظرا لاستمرار النزاع وغياب حل سياسي عادل.

جدير بالذكر أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي تقوم حاليا بتمويل عدة مشروعات بمخيمات اللاجئين، وخاصة بشأن الرعاية الصحية والاحتياجات الغذائية اليومية.