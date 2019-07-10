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ليبيا: عدد ضحايا المعارك الدائرة حول طرابلس تخطى الألف قتيل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2019 17:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
ليبيا: عدد ضحايا المعارك الدائرة حول طرابلس تخطى الألف قتيل

طرابلس - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا المعارك الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس تخطى 1000 قتيل و5 الاف جريح منذ اندلاعها في شهر أبريل الماضي.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بلغ حتى الآن 1048 قتيلا، من بينهم 106 مدنيين، بالإضافة إلى 5558 مصابا، من بينهم 289 مدنيا.

وأكدت المنظمة الدولية تواصلها في إرسال الأطباء والإمدادات الطبية لمساعدة المستشفيات وتخفيف العبء عليها.

وكانت حصيلة سابقة للمعارك في طرابلس ومحيطها قد أشارت إلى مقتل 739 شخصا وإصابة 4407 شخص، ونزوح ما يقارب 105 آلاف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على طرابلس أين يوجد مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

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ليبيا: عدد ضحايا المعارك الدائرة حول طرابلس تخطى الألف قتيل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2019 17:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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