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فرنسا: إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد

  أدرج يـوم : الخميس, 20 حزيران/يونيو 2019 11:43     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

باريس - أكد القضاء الفرنسي,  يوم الأربعاء, قرار إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة بتهم فساد للاشتباه بممارسته ضغطا على قاض كبير في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرية, حسبما ذكرت قناة "فرانس 24".

وأفادت القناة بأن القرار جاء بعد أن رفضت محكمة التمييز الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوج والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير ازيبير, لتجنب محاكمة, مشيرة إلى أنه ستبدأ محاكمة ساركوزي في باريس في الأشهر المقبلة.

ويشتبه بأن ساركوزي حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه, على معلومات سرية من القاضي أزيبير, تتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور, وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال, الى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق), مقابل منح القاضي منصبا مرموقا في موناكو.

للإشارة فإن ساركوزي مهدد أيضا بمحاكمة أخرى محتملة بتهمة الحصول على "تمويل غير قانوني" لحملته الانتخابية عام 2012, كما انسحب ساركوزي من العمل السياسي منذ أواخر عام 2016.

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فرنسا: إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد
  أدرج يـوم : الخميس, 20 حزيران/يونيو 2019 11:43     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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