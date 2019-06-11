ليبيا: السراج يجدد تمسك حكومته باشراك الجميع في الحوار ورفع المعاناة عن المواطن

الجزائر - تعرف العاصمة الليبية التي تعيش منذ أيام على وقع الرصاص والاقتتال, مسارا موازيا تحاول حكومة الوفاق الوطني في ظله بسط أوراقها ورؤيتها لوقف النزيف وتفادي الانزلاق وتحقيق ما تعهدت به للشعب الليبي من أمن واستقرار وانتعاش اقتصادي .

فقد التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا,فايز السراج,أمس الاثنين,في طرابلس، رئيس وأعضاء لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى والتي تضم نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية من مختلف الدول الأوروبية والتي تزور ليبيا.

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وكان اللقاء فرصة للمسؤول الليبي من أجل بسط نظرته حول الوضع وبشأن سبل الخروج من الازمة الراهنة.

حيث أكد السراج أن بلاده كانت "على أبواب تسوية سياسية" بعد لقائه في أبوظبي مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر, حيث تم التأكيد على جملة من القضايا أبرزها، استبعاد الحل العسكري، ودعم المؤتمر الوطني الجامع، ووضع استراتيجية لبناء الجيش الليبي الموحد تحت السلطة المدنية، قبل أن يشن حفتر هجومه على العاصمة بحجة تطهيرها من الارهاب .

جميع الليبيين مدعوون إلى طاولة الحوار فور دحر العدوان

واعتبر السراج، أن "ما حدث من اعتداء على العاصمة طرابلس هو محاولة انقلاب لتقويض العملية السياسية , ورفض عملي للانتخابات وللدولة المدنية".

واوضح بالقول " أننا دعاة سلام واضطررنا لخوض هذه الحرب وسنعود وجميع الليبيين إلى طاولة الحوار فور دحر العدوان وعودة القوات المعتدية من حيث أتت، وذلك وفق آلية وترتيبات وقواعد جديدة للعملية السياسية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزتها الحرب".

وفي هذا المنحى, دعا السراج جميع المناطق الليبية لاختيار ممثلين لها في الحوار المقبل من القيادات السياسية والاجتماعية والفكرية , مشيرا الى أن لقاءه والوفد الاوروبي أثمر التأكيد على جملة من القضايا أبرزها , " استبعاد الحل العسكري ودعم المؤتمر الوطني الجامع ووضع استراتيجية لبناء الجيش الليبي الموحد تحت سلطة مدنية، واعتماد مسار إعلامي ناضج بعيدا عن خطاب التأجيج والكراهية".

ولم يفوت السراج الفرصة لتجديد تمسك حكومته بما سارت عليه منذ بداية توليها المسؤولية بما يعني " مسارات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية متوازية ومتزامنة، للتوصل إلى حلول توافقية ورفع المعاناة عن المواطن".

أما الوفد الاوروبي فقد حرص على التاكيد على أن قدومه الى ليبيا وزيارته الى هذا البلد " تندرج في اطار انساني وليست باسم دولة أو منظمة بعينها".

وأوضح أنه سيصدر في وقت لاحق تقريرا أكثر دقة بشأن الزيارة .

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وعقب زيارته الى طرابلس صرح إيمانويل ديبوي، رئيس لجنة الاطلاع الأوروبي (غير رسمية)، أنه لو كانت هناك أي تهديدات إرهابية في طرابلس لما جاء هو والوفد الذي يزور ليبيا حاليا , مضيفا أن اللجنة لا تدعم جهة على حساب أخرى، بل تدعم الشعب الليبي الذي يعاني من هذا الوضع.

وقد اجتمع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا, غسان سلامة, في وقت سابق, مع الوفد الاوروبي, أين أوضح أبعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية والأوروبية خصوصا على الوضع الليبي.

ومنذ الرابع أبريل الماضي تشهد طرابلس معارك مسلحة , إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة عليها،وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

وفي لقاءه أمس بالوفد الاوروبي قال السراج أن "ما شجع حفتر على اتخاذ هذا المسلك هو ما تحصل عليه من دعم وتسليح من بعض الدول (لم يسمها) حتى توهم أن في مقدوره اجتياح طرابلس خلال أيام".

يشار هنا الى ان مجلس الأمن الدولي صوت أمس الاثنين, بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في ليبيا, وفي سياق ذلك, مدد المجلس قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.

ومدد مجلس الأمن الدولي, قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011, لمدة عام كامل, كما أذن القرار الذي صاغته بريطانيا, لدول الاتحاد الأوروبي ب"تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا", عندما يكون لديها "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر.

ويتيح قرار امس للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا, بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية, ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.