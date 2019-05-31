اجماع عربي على ضرورة ترسيخ الاستقرار من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية

مكة(العربية السعودية) - أجمع القادة العرب في قمتهم الطارئة التي دعت اليها المملكة العربية السعودية والتي عقدت في الساعات الأولى من فجر الجمعة، على أن ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيـقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية مشددين على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها.

وفي كلمة له عقب تسلم بلاده قيادة اشغال القمة من تونس، أكد عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز ان اجتماع امس تطرقت الى ما تواجهه الامة من تحديات استثنائيةٍ تهدد الأمن العربي، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك حريةُ التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تبقى فيه القضيةُ الفلسطينيةُ القضية الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدوليةِ ذات الصلةِ والمبادرةِ العربيةِ للسلام، "فإننا نواجه اليومَ تهديدا لأمننا العربي يتمثل في العمليات التخريبية التي استهدفت سفنا تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات العربيةِ المتحدة".

ومن جهته قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، رئيس القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي عقدت في مارس الماضي بتونس، انه في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات وقضايا مزمنة وما تتحمله بلداننا من كلفة عالية جدا على المستويات الأمنية والتنموية والاجتماعية والإنسانية ، فإنه من غير المقبول اليوم أن تنجر نحو فصول جديدة من التوتر وعدم الاستقرار على حساب حق شعوبنا في العيش الكريم في كنف السلم والطمأنينة.

وأضاف أن أولوياتنا تظل مواصلة جهودنا لتخليص المنطقة من أسباب ومظاهر عدم الاستقرار، وتسوية قضايانا الرئيسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل لها وفق المرجعيات الأممية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، وكذلك بالنسبة إلى بقية الأزمات والقضايا الأخرى في المنطقة.

وهو نفس المنحى الذي جنح اليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث شدد في كلمته على ان ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيـقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن أي خطة للسلام يجب أن تقوم على أساس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته، على أن الجانب الفلسطيني لن يشارك في ورشة السلام المقرر عقدها في البحرين التي دعت إليها الولايات المتحدة والمنامة، رافضا استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.

القادة العرب متمسكون بالسلم والاستقرار وغير مستعدين للتفريط في أمنهم الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، على ان الحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاصي والداني بان العرب ليسوا على استعدا للتفريط في أمنهم القومي ولن يقبلوا أي مساس بحقمن حقوقهم كما ان الحمة ضرورية لاحتواء أي توتر ومنع انفجارهفالعرب كانوا ولا يزالوا دائما دعاة سلم واستقرار.

وبعد ان اكد ان منطقة الخليج تشهد تهديدات أمنية غير مسبوقة، أوضح إن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية مؤخرا والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، تمثل بدون شك أعمالا إرهابية صريحة تتطلب موقفا واضحا من كل المجتمع الدولي لإدانتها أولا ثم للعمل بجميع الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي، وعلى السلم والأمن الدوليين.داعيا الى تفعيل آلايات التعاون العربي في مجال مكافحة الارهاب .

أما الرئيس الرئيس العراقي برهم صالح فقد شدد من جهته، على أن المنطقة بحاجة إلى استقرار مبنية على منظومة الأمن المشترك، قائلا" إن الأزمة الإقليمية والدولية مع إيران تنذر بالتحول إلى حرب شاملة إن لم نحسن إدارتها"، داعيا الجيران والحلفاء إلى دعم استقرار بلاده.

وأكد أن الاستقرار في المنطقة مبني على منظومة للأمن المشترك يعتمد احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ العنف والتطرف ، وقال "إن مساعينا لا تتجه فقط إلى بناء منظومة اقتصادية وسياسية متكاملة مع إخوتنا في المملكة والخليج وعمقنا العربي بل إلى أن تسهم دولنا عبر الممرات الدبلوماسية في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وحل الأزمات المتراكمة فيها" .

وإعتبر محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية ان الأمة العربية تواجه تحديات أمنية كبيرة، تجسدها الأعمال الإرهابية التخريبية والصراعات المسلحة التي تشهدها العديد من البلدان العربية والتدخلات الأجنبية، محذرا من تعاظم خطر الأنشطة الهدامة من خلال المحاولات المتكررة لزعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وأعرب عن دعمه ووقوف موريتانيا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، منددا بشدة الأعمال التخريبية الجبانة التي عرضت انتظام أسواق النفط العالمية والملاحة الدولية في الخليج العربي للخطر.

ودعا الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى ضرورة توحيد الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ قواعد التضامن والإخاء لمواجهة الأخطار ورفع التحديات.

من جهته رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله أن الاعتداءات الأخيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تدق ناقوس الخطر وتستلزم تحركا عاجلا لمواجهة تداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية .

واعتبر الرئيس الجيبوتي أن استهداف المملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين يمثل مساسا للأمتين العربية والإسلامية مشددا على وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة والتضامن الكامل مع الشعب السعودي.

وعقدت ليلة امس الخميس وفجر اليوم الجمعة قمتين طارئتين لمجلس التعاون الخليجي وللدول العربية دعت اليهما المملكة العربية السعودية لبحث التهديدات الأمنية التي تعيشها منطقة الخليج العربي.