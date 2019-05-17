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جلسة لمجلس الأمن اليوم لبحث تصاعد القتال في شمال غرب سوريا

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 أيار 2019 17:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
جلسة لمجلس الأمن اليوم لبحث تصاعد القتال في شمال غرب سوريا

نيويورك (الأمم المتحدة) - يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الجمعة لبحث تصاعد القتال في شمال غرب سوريا، في ثاني اجتماع بهذا الشأن خلال أسابيع.

وطلبت كل من بلجيكا وألمانيا والكويت عقد هذا الاجتماع الذي سيشكل متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت يوم 10 مايو الجاري، وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة قد تنتج من هجوم شامل.

وسيعقد المجلس جلسة مفتوحة ويستمع إلى تقارير موجزة من مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، وغيره من المسؤولين.

وتقود كل من ألمانيا وبلجيكا والكويت، وهي الدول الثلاث التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، الجهود للتعامل مع الأزمات الانسانية في سوريا التي دخلت الحرب فيها عامها التاسع.

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ومنذ أواخر إبريل الماضي كثّفت قوات النظام السوري وروسيا هجماتها على محافظة إدلب ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.

وأفادت الأمم المتحدة في بيانات سابقة بأنّ العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا تسبّبت بنزوح 180 ألف شخص، بينما قتل 119 مدنياً جراء القصف منذ أواخر إبريل. كما تعرضت 18 منشأة صحية، منها 11 في محافظة حماة و6 في إدلب وواحدة في محافظة حلب، للضرب في الفترة من 28 إبريل وحتى الآن.

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جلسة لمجلس الأمن اليوم لبحث تصاعد القتال في شمال غرب سوريا
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 أيار 2019 17:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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