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السفارة الصحراوية بالأورغواي تنظم أنشطة تخليدا لذكرى ال46 لتأسيس جبهة البوليساريو

  أدرج يـوم : الخميس, 16 أيار 2019 16:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات

مونتيفيديو - أشرفت السفارة الصحراوية بالأورغواي بالتعاون مع جمعية الصداقة الأورغوايانية- الصحراوية، على تنظيم عدد من الأنشطة التعريفية بكفاح الشعب الصحراوي، تزامنا مع الذكرى ال46 لتأسيس جبهة البوليساريو المصادفة للعاشر مايو من كل سنة.  

جرت هذه الأنشطة التعريفية بكفاح ونضال الشعب الصحراوي العادل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجمهورية بالعاصمة مونتيفيديو، أين تم بالمناسبة عرض أشرطة وثائقية توثق جانبا من الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل الحصول على حقه المشروع في الحرية والاستقلال بقيادة رائدة كفاحه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو).  

وفي هذا السياق، رحب السفير الصحراوي بالأوروغواي، الشيباني عباس، بالحضور، داعيا إياهم  إلى الاطلاع أكثر على المسيرة النضالية للشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال، مبرزا أهمية هذه الأحداث في نشر القضية الصحراوية العادلة.

من جانبه، قدم إميليانو غوميز، رئيس جمعية الصداقة الأوروغوايانية مع الشعب الصحراوي، عرضا عن تاريخ ونضال الشعب الصحراوي طوال هذه السنوات الـ 46، مسترشدا بجبهة البوليساريو وبإنجازات الدولة الصحراوية في نضالها من أجل الاستقلال. 

وفي الختام، أجاب كل من السفير الصحراوي ورئيس جمعية الصداقة على مختلفة الأسئلة المطروحة من قبل الجمهور الحاضر حول مواضيع مختلفة تتعلق بنضال الشعب الصحراوي.

كلـمات مفتـاحيــة :
السفارة الصحراوية بالأورغواي تنظم أنشطة تخليدا لذكرى ال46 لتأسيس جبهة البوليساريو
  أدرج يـوم : الخميس, 16 أيار 2019 16:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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