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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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قوة حفظ السلام ستعود إلى المنطقة الفاصلة في الجولان المحتل دون مشاركة روسية (الأمم المتحدة)

  أدرج يـوم : السبت, 04 آب/أغسطس 2018 14:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات

الأمم المتحدة - أعلنت الأمم المتحدة امس الجمعة إن قوة حفظ السلام المكلفة بإجراء دوريات في المنطقة الفاصلة بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل تعود بشكل تدريجي إلى مواقعها لكن دون مشاركة

روسية.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بعثة الأمم  المتحدة التي تعرف باسم (قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك) تعود على  نحو تدريجي عقب انسحابها عام 2014 من مواقعها على خلفية قيام إرهابيين تابعين  لتنظيم القاعدة باختطاف العاملين في البعثة.

وأوضح حق أن الأفراد الروس الذين ذكرتهم التقارير الصحفية ليسوا من بين أفراد  البعثة التي تتألف من أفراد من أعضاء بالأمم المتحدة من غير الأعضاء الدائمين  بمجلس الأمني في حين أن روسيا عضو دائم بمجلس الأمن.

وأوضح فرحان حق أنه في إطار جهود العودة التدريجية إلى المنطقة الفاصلة قامت  قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بعمل دروية في معبر القنيطرة. وقام  السوريون وأفراد الشرطة العسكرية الروسية في الوقت نفسه بدورية في المنطقة.

وتابع "أي وجود للشرطة العسكرية الروسية أو نشر مقرر لها في الجمهورية  العربية السورية أمر منفصل ومختلف عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك." 

وأضاف أن القوة التابعة للأمم المتحدة قامت قبل إجراء الدوريات بالتواصل مع  القوات المسلحة العربية السورية وجيش الاحتلال  الإسرائيلي.

وقال حق " تحافظ قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على التواصل المنتظم  مع كل من جيش الاحتلال  الإسرائيلي والقوات المسلحة العربية السورية إلى جانب  الأطراف الأخرى المعنية بمنطقة عدم التصعيد في الجزء الجنوبي الغربي من  سوريا."لكن حق لم يذكر ما إذا كان الروس من بين هذه الأطراف.

و اكد المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة أن الهدف النهائي لقوة الأمم  المتحدة لمراقبة فض الاشتباك هو العودة الكاملة إذا سمحت الظروف بذلك.

و نشرت القوة للمرة الأولى عام 1974 من أجل الفصل بين القوات السورية وقوات  الاحتلال الإسرائيلي.

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قوة حفظ السلام ستعود إلى المنطقة الفاصلة في الجولان المحتل دون مشاركة روسية (الأمم المتحدة)
  أدرج يـوم : السبت, 04 آب/أغسطس 2018 14:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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