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الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية لجولة مشاورات في سبتمبر بجنيف

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 آب/أغسطس 2018 15:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 42 مرات
الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية لجولة مشاورات في سبتمبر بجنيف

صنعاء - أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث يوم الخميس عن دعوة الأطراف اليمنية إلى جولة مشاورات في سبتمبر المقبل بمدينة  جنيف السويسرية.

وقال غريفث، في بيان، أنه "ينوي دعوة الأطراف إلى جولة أولى من المشاورات في السادس من سبتمبر المقبل في جنيف".

واعتبر أن جولة المشاورات هذه "ستكون فرصة للأطراف لمناقشة إطار المفاوضات، وإجراءات بناء الثقة والخطط المحددة للدفع بعملية السلام قدما". 

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ويشهد اليمن صراعا عسكريا منذ أكثر من ثلاث سنوات, بين القوات الحكومية  مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوث، من جهة اخرى.

ومنذ بدء الصراع، رعت الأمم المتحدة ثلاث جولات من مشاورات السلام في كل من جنيف وبيال بسويسرا، وفي دولة الكويت، إلا أنها لم تصل إلى نقاط اتفاق جوهرية  بين الأطراف اليمنية.

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وتوقفت المشاورات في نهاية يوليو 2016 فيما تصاعدت مؤخرا حدة القتال بين الأطراف المتصارعة في أنحاء متفرقة من البلاد.

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الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية لجولة مشاورات في سبتمبر بجنيف
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 آب/أغسطس 2018 15:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 42 مرة   شارك

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