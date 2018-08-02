Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

﻿البوليساريو تندد بمحاولات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تشريع نهب الثروات الطبيعية الصحراوية 

  أدرج يـوم : الخميس, 02 آب/أغسطس 2018 13:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 135 مرات
﻿البوليساريو تندد بمحاولات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تشريع نهب الثروات الطبيعية الصحراوية 

الشهيد الحافظ - ندد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بالمحاولات التي تجري على مستوى الاتحاد الأوروبي، والرامية إلى تشريع نهب الثروات الطبيعية الصحراوية والقفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية بهذا الخصوص، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأعرب المكتب في بيان توج اجتماعه، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، والذي خصص لتدارس عدد من النقاط المتصلة بالقضية الصحراوية، عن "تنديده بالمحاولات التي تجري على مستوى الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تشريع نهب الثروات الطبيعية، والقفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية، وبالتالي الانتهاك الصارخ للقانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وفي سياق آخر، جدد مكتب الأمانة الوطنية للجبهة، مطالبته الأمم المتحدة بالتدخل "العاجل" لإطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.

إقرأ أيضا: تعمد المغرب نشر المغالطات حول اتفاق الصيد البحري دليل على إفلاس سياسته تجاه الصحراء الغربية

كما أشاد بنضالات الجماهير الصحراوية البطلة "التي تخوض غمار انتفاضة الاستقلال، وهي تقود بصدور عارية وبشجاعة منقطعة النظير معارك المقاومة السلمية، وتتحدى القمع والترهيب والحصار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي".

وتطرق اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أيضا، إلى سير البرامج الوطنية على مختلف الواجهات، بالتركيز على البرنامج الصيفي للشباب والطلبة، وتحضيرات المؤتمر الثالث لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب المقرر عقده أواخر الشهر الجاري.

كما تناول الاجتماع الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية، التي ستنطلق يوم 4 أغسطس في بومرداس (الجزائر) كتجربة متميزة للتكوين والتثقيف والتواصل، وتجسيد حضاري لقيم الأخوة والصداقة والتضامن بين الشعبين الجزائري والصحراوي.

ومن النقاط التي حظيت بالدراسة والنقاش خلال هذا الاجتماع كذلك، تلك المتعلقة بالسبل الكفيلة بتفعيل المدرسة الوطنية للأطر وتجربة المدارس الجهوية للأطر.

إقرأ أيضا: محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد: الصحراء الغربية غير تابعة لسيادة المغرب

كان للمكتب وقفة أمام التطورات التي تشهدها المنطقة بشكل عام، حيث أشاد ب"الدور المتميز الذي يقوم به جيش التحرير الشعبي الصحراوي في التصدي لمجمل  المخاطر الأمنية الناجمة عن سياسات دولة الاحتلال المغربي التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة، من خلال تدفق المخدرات ومساهمتها في دعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية"، حسب البيان.

 

آخر تعديل على الخميس, 02 آب/أغسطس 2018 16:32
كلـمات مفتـاحيــة :
﻿البوليساريو تندد بمحاولات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تشريع نهب الثروات الطبيعية الصحراوية 
  أدرج يـوم : الخميس, 02 آب/أغسطس 2018 13:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 135 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.08.02

حركة مجتمع السلم تفصل في مشاركتها في رئاسيات 2019 خلال انعقاد مجلس الشورى الوطني (مقري)

18.08.02

مفارز للجيش الوطني الشعبي توقف مهربا وتحجز مركبتين رباعيتي الدفع بكل من برج باجي مختار…

18.08.02

طاقة: "مستقبل واعد" لسونلغاز في الأسواق المغاربية والإفريقية

18.08.02

وزير الداخلية يؤكد تسخير كل الإمكانيات لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي…

18.08.02

غليزان: ترقب إنجاز محول كهربائي لتدعيم المجمعات الصناعية بمنطقة سيدي خطاب

18.08.02

ولاية الجزائر: استلام جسر واد الكرمة سيكون قبيل الدخول الاجتماعي الجديد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.07.30

الانتخابات الرئاسية في مالي: بدء عملية فرز الأصوات والنتائج الأولية منتظرة خلال 48 ساعة 

18.07.30

فسيفساء من الطبوع الغنائية الجزائرية الثرية تميز السهرة الرابعة من مهرجان تيمقاد الدولي

18.07.30

الوكالة الوطنية للنفايات تطلق حملة الفرز الانتقائي على مستوى الشواطئ

18.07.31

حوادث المرور: وفاة 54 شخصا وإصابة أزيد من 1900 آخرين بجروح في ظرف أسبوع 

18.07.31

سيدي بلعباس: أكثر من 25 مغنيا منتظرا في المهرجان الوطني لأغنية الراي

18.07.31

المزرعة البيداغوجية بسيدي موسى بالعاصمة ستفتح أبوابها مع الدخول الاجتماعي المقبل