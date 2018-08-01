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الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا جنوب سوريا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 آب/أغسطس 2018 17:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 242 مرات
الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا جنوب سوريا

دمشق - هوى آخر حصون الجماعات الإرهابية, يوم الأربعاء,  في محافظة درعا بعد تحرير وحدات الجيش السوري لقرية القصير في حوض اليرموك,  بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي ما يسمى "الدولة الاسلامية" (داعش-  اختصارا) فيها , وفق ما أفادت وكالة الانباء السورية (سانا).

وذكرت مراسلة (سانا) اليوم, من درعا, بأن " وحدات الجيش اشتبكت مع آخر تجمعات  ارهابيي التنظيم الارهابي في قرية القصير بعد سيطرتها خلال اليومين الماضيين  على بلدة الشجرة وقرى عابدين ومعربة وكويا وبيت آره, ومن ثم تابعت تقدمها  وحصارها لما تبقى من فلولهم في القصير وصولا إلى القضاء على آخر بؤرة لهم  وإعلانها محررة من الإرهاب".

وبينت المراسلة أن وحدات الاقتحام تلاحق ما تبقى من الإرهابيين الذين فروا  إلى الوديان المجاورة وسط انهيار كامل في صفوفهم في الوقت الذي يعمل عناصر  الهندسة على تمشيط القرية لتأمينها من مخلفات الإرهابيين.

 

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وبعد تحرير قرية القصير, اليوم يكون الجيش السوري دحر التنظيمات الإرهابية من  محافظة درعا بينما تعمل الجهات المعنية على استكمال إخراج ما تبقى من  الإرهابيين الرافضين للتسوية في عدد من قرى القنيطرة إلى شمال سورية إيذانا  بإعلان المنطقة الجنوبية خالية من الإرهاب في الساعات القادمة.

من جهة أخرى قتل أربعة عناصر من القوات السورية, ثلاثة منهم ضباط, في كمين  تبنى تنظيم (داعش) الارهابي, تنفيذه بمنطقة تقع شرق دمشق, وفق ما أفاد المرصد  السوري لحقوق الإنسان, اليوم .

وذكر المرصد في بيان له "قتل أربعة عناصر على الأقل من القوات النظامية,  بينهم ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عميد, يعملون في منطقة الضمير بالقلمون الشرقي,  بعد استهدافهم من طرف مسلحين".

وبحسب المرصد, تقع المنطقة التي قتل فيها العسكريون على مقربة من البادية  التي تمتد على مساحة مترامية من وسط سوريا حتى الحدود مع العراق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن, في تصريح صحفي, إنه "لم يتضح إذا كان  منفذو الكمين قد جاؤوا من البادية أم كانوا متوارين على شكل خلايا  نائمة".

آخر تعديل على الأربعاء, 01 آب/أغسطس 2018 17:44
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الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا جنوب سوريا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 آب/أغسطس 2018 17:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 242 مرة   شارك

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