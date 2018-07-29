مالي: الأمن أبرز تحديات الانتخابات الرئاسية والأمم المتحدة تدعو إلى  الحفاظ على السلم 

باماكو - تخوض مالي، اليوم الأحد، غمار انتخابات رئاسية يأمل في أن تساعد على تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد وتعجل بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة، وسط دعوات أممية بضرورة الحفاظ على المسار السلمي وتعزيز الديمقراطية.

ويقرر الماليون اليوم، ما إذا كانوا سيعطون الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا عهدة ثانية، بالرغم من أن عهدته الاولى شهدت حسبما تداول في مالي ترديا كبيرا في الاوضاع الامنية في بعض المناطق خصوصا شمال ووسط البلاد، حيث تضاعفت الهجمات المسلحة في مالي خلال السنوات الثلاث الماضية، وتضاعف معها عدد القتلى من المدنيين.

وتوجه 8 ملايين ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 24 مترشحا بينهم الرئيس كايتا، على أمل أن تساعد هذه الانتخابات في تحقيق الاستقرار في البلاد التي تعاني منذ 2013، وتعجل بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر والذي تم التوقيع عليه سنة 2015، الا انه تعثر تطبيقه منذ ذلك الحين بالرغم من الدعوات المتكررة لأمم المتحدة بضرورة الالتزام بالاتفاق الذي يمهد لخروج البلاد من الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إل مالي.

يذكر أن الأطراف المالية، كانت قد وقعت على اتفاق السلم والمصالحة بوساطة الجزائر عام 2015، وأعقب ذلك تنصيب لجنة دولية لمتابعة تطبيق الاتفاق برئاسة الجزائر.

وأدى انعدام الأمن في بعض المناطق في شمال ووسط مالي إلى عدم إجراء الانتخابات في بعض مناطق البلاد، وحثت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، الحكومة المالية على نشر قائمة بالأماكن التي لن يتسنى فيها التصويت، وذلك لتهدئة تشكيك المرشحين بوجود "مراكز اقتراع وهمية".

ويواجه الرئيس الحالي، بو بكر كايتا، الذي انتخب عام 2013، بعد التدخل الدولي ضد التنظيمات الارهابية، أزيد من عشرين منافسا أبرزهم سومايلا سيسي، الذي تعهد أمام الشعب المالي خلال حملته الانتخابية ب"بداية جديدة" في البلاد، إلى جانب رجال أعمال وعالم فلك وكذا ترضح امرأة واحدة.

ويتوقع متتبعون للوضع، أن يكون بوبكر كيتا أكثر المترشحين حظا للفوز بالانتخابات، باعتبار أنه يحظى بدعم غالبية أحزاب مالي بعدما أعلن تحالف يضم عشرات المنظمات والأحزاب المنتمية إلى الأكثرية الحاكمة دعمها لترشحه لولاية ثانية، غير أن آخر سبر لآراء الناخبين أظهر أن كلا من الرئيس المنتهية ولايته (التجمع من أجل مالي) الحاكم وسومايلا سيسي (الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية) المعارض، سيخوضان جولة ثانية من الاقتراع خاصة وأن العدد القياسي للمتنافسين " يجعل من شبه المستحيل حسم السباق الرئاسي في الجولة الأولى".

وأعلنت هيئة الأمم المتحدة، أنها تراقب "عن كثب" سير العملية الانتخابية في مالي، وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريس، إنها "انتخابات مهمة للسلام والمصالحة في مالي"، معربا عن تفاؤله إزاء "المناخ السلمي العام" الذي اتسمت به الحملة الانتخابية، رغم "استمرار التحديات الأمنية في شمال ووسط مالي".

ودعا غوتيريس جميع الماليين إلى "الحفاظ على المسار السلمي، وبالتالي ضمان أن تكون الانتخابات احتفاء مهما بالديمقراطية"- على حد تعبيره- كما شدد على ضرورة أن يسود السلام والمصالحة بين جميع الماليين "بغض النظر عن نتائج الانتخابات"، مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم العملية الانتخابية في مالي.

وتولت فرق الأمم المتحدة نقل وتوزيع مكاتب التصويت في مالي، كما تولت العديد من أنشطة وعمليات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتوصف الأمم المتحدة بأنها الممول والشريك الأول لهذه الانتخابات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي انها تقدم مساعدات فنية ولوجستية للجولة الأولى من الانتخابات، وأكدت أنها عملت مع السلطات المالية خلال العملية بأكملها بدءا من مرحلة الإعداد وتدريب مسؤولي الانتخابات، للتأكد من نشر مواد التصويت على نطاق واسع وفي الوقت المحدد، حيث تمثل حالة البنية التحتية في البلاد تحديا رئيسيا، كما أشار مدير شعبة الانتخابات في البعثة الأممية، مارتن نادون.

وقال نادون: "نقوم بنقل المواد الانتخابية إلى المناطق الشمالية باستخدام أسطولنا الجوي، من بطاقات الناخبين وأوراق الاقتراع، وترسل البعثة جميع المواد الانتخابية أرضا ومن ثم تقوم السلطات المحلية بتوزيعها على مختلف البلديات".

==المترشحون يراهون على ملف الأمن للفوز بالسباق==

يسعى الرئيس كيتا للفوز بعهدة ثانية بالرغم من استياء الشعب المالي، من الأوضاع الأمنية المتردية التي عاشها خلال عهدته الأولى، إلا أن كايتا حاول خلال حملته الانتخابية، أن يقنع الماليين بأنه لم يرث بلدا هادئا، وإنما انتخب في فترة كانت "الأسوء" معتبرا أن ما تحقق في عديد مناطق البلاد يعتبر نجاحا له.

في المقابل، حاول منافسه الرئيسي، سومايلا سيسي، اقناع الهيئة الناخبة، بضرورة التغيير لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وأكد على أن مالي بحاجة إلى "بداية جديدة" كما قال مرار إن "الشعب يريد التغيير".

واتهم سومايلا سيسي ، كايتا ب"الفشل في إعادة الاستقرار في الشمال وتحقيق المصالحة الوطنية في مالي" كما ركز في حملته الانتخابية على حصيلة أدائه على رأس الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (منظومة الفرنك الإفريقي) وكذا رئاسة الحكومة في فترة سابقة.

أما المترشحة الوحيدة، سيدة الأعمال والخبيرة الاقتصادية سابقا، كانتي دجيبو ندياي، التي اتخذت شعارا لحملتها الانتخابية "صوت لامرأة.. لقد فشل الرجال"، فقد دعت نساء مالي إلى التصويت لها بقوة متعهدة بالعمل على تحقيق الأمن والوحدة الوطنية وتسريع التنمية وزيادة تمثيل المرأة في المجتمع والتوزيع العادل للثروات، في حال فوزها في هذا الاستحقاق السياسي.

وشددت ندياي (55 عاما) على أن "الأمن سيحتل مكانا بارزا في سياستها"، وقالت "سأبذل كل جهد لاستعادة الأمن في جميع أنحاء البلاد".

وتجري الانتخابات الرئاسية، بحضور مراقبين من الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس)، حيث أوفد الاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية بنين السابق، توماس بونى يايي، على رأس بعثته.

وانتهت الحملة الانتخابية وسط جدل حول اللوائح الانتخابية وتحذير من خطر التزوير في قاعدة البيانات، ويتوقع أن تصدر أولى نتائج الاقتراع في غضون 48 ساعة، والنتائج الرسمية المؤقتة في 3 أغسطس على أقصى تقدير، وفي حال الاضطرار لجولة ثانية ستنظم في 12 أغسطس.