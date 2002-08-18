Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مالي: 23 ألف مكتب اقتراع يفتتح أبوابه للناخبين لاختيار رئيس جديد للبلاد 

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تموز/يوليو 2018 11:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 889 مرات
مالي: 23 ألف مكتب اقتراع يفتتح أبوابه للناخبين لاختيار رئيس جديد للبلاد 

باماكو - فتحت مكاتب الاقتراع في مالي، اليوم الأحد، أبوابها في الساعة الثامنة صباحا، حيث توجه الناخبون الماليون لاختيار رئيس جديد من بين 24 مترشحا بينهم الرئيس الحالي، بو بكر كايتا، الذي أشارت مصادر إعلامية إلى أنه المترشح الأوفر حظا في الفوز بالسباق الرئاسي.

وأعلنت السلطات المالية عن تجهيز 23 ألف مكتب اقتراع سيفتتح أبوابه من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساء، وستظهر النتائج الأولية في غضون 48 ساعة، بينما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في الثالث من شهر أغسطس القادم كأقصى تقدير، قبل تنظيم جولة ثانية محتملة في 12 أغسطس القادم.

وقدرت الهيئة الناخبة ب 8 ملايين ناخب، سيشاركون في هذه الاستحقاقات التي يأمل الماليون، في أن تشكل "منعطفا هاما" لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد، في ظل تواصل الهجمات الإرهابية.

إقرأ أيضا: مالي: ثمانية ملايين ناخب مدعوون للمشاركة غدا الاحد في الانتخابات الرئاسية

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن الرئيس الحالي، بوبكر كيتا، أكثر المترشحين حظا للفوز في الانتخابات، باعتبار أنه يحظى بدعم غالبية أحزاب مالي بعدما أعلن  تحالف يضم عشرات المنظمات والأحزاب المنتمية إلى الأكثرية الحاكمة دعمها لترشحه لولاية ثانية، غير أن آخر سبر لآراء الناخبين أظهر أن كلا من الرئيس المنتهية ولايته (التجمع من أجل مالي) الحاكم  وسومايلا سيسي (الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية) المعارض، سيخوضان جولة ثانية من الاقتراع خاصة وأن  العدد القياسي للمتنافسين "يجعل من شبه المستحيل حسم السباق الرئاسي في الجولة الأولى"، حسب المتتبعين للمشهد السياسي في جمهورية مالي.

وكان كيتا قد انتخب في 2013 ، ويعلق المجتمع الدولي، الحاضر بمهمة الأمم المتحدة، الأمل على أن تؤدي هذه الانتخابات إلى الإسراع في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

آخر تعديل على الأحد, 29 تموز/يوليو 2018 18:39
كلـمات مفتـاحيــة :
مالي: 23 ألف مكتب اقتراع يفتتح أبوابه للناخبين لاختيار رئيس جديد للبلاد 
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تموز/يوليو 2018 11:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 889 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.08.02

الجزائر تشارك بجنوب افريقيا في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الافريقي 

18.08.02

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعلن جمال بلماضي مدربا جديدا للمنتخب الجزائري للعبة

18.08.02

انطلاق فعاليات المهرجان الوطني لأغنية الراي بسيدي بلعباس وسط حضور جماهيري متميز

18.08.02

"توفير كل الإمكانيات للوصول مع آفاق 2021 إلى قدرة نقل 17 مليون طن من البضائع و 16 مليون…

18.08.02

المهرجان الوطني لأغنية الراي لسيدي بلعباس: "تظاهرة للحفاظ على الموروث الثقافي الأصيل…

18.08.02

العقيد لهبيري يؤكد أن الشراكة الفعالة بين الأسلاك الأمنية هي الحصن المنيع  لمكافحة الجريمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.07.30

الانتخابات الرئاسية في مالي: بدء عملية فرز الأصوات والنتائج الأولية منتظرة خلال 48 ساعة 

18.07.30

فسيفساء من الطبوع الغنائية الجزائرية الثرية تميز السهرة الرابعة من مهرجان تيمقاد الدولي

18.07.30

الوكالة الوطنية للنفايات تطلق حملة الفرز الانتقائي على مستوى الشواطئ

18.07.30

أسواق الجزائر العاصمة: قرابة 3 ملايير دج قيمة السلع غير المفوترة خلال السداسي الأول من…

18.07.31

سيدي بلعباس: أكثر من 25 مغنيا منتظرا في المهرجان الوطني لأغنية الراي

18.07.30

كهرباء: إطلاق أول مناقصة لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة موجهة للمستثمرين المحليين…