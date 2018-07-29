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الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها من سجون الاحتلال

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تموز/يوليو 2018 09:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 974 مرات
الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها من سجون الاحتلال

الضفة الغربية - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 سنة)، ووالدتها ناريمان، بعد أن قضيتا في سجون الاحتلال مدة 8 أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مواطنين شاهدوا الأسيرة ووالدتها تخرجان من سجن "الشارون" الإسرائيلي بسيارة عسكرية، ولكنها لم تتوقف عند الحاجز إلا  بعد مرور بعض من الوقت، وأطلق سراحهما عند حاجز النبي صالح شمال غرب رام الله.

وكانت سلطات الاحتلال أبلغت عائلتها بأنه سيتم إطلاق سراح ابنتهم من السجن ولكن تضاربت الأنباء حول مكان الإفراج عنها، إما على معبر (جبارة) أو عند حاجز  (رنتيس) بمنطقة رام الله.

إقرأ أيضا: الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي قيد محاكمة عسكرية إسرائيلية بجلسات مغلقة

يذكر أن التميمي اعتقلت في 19 ديسمبر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه مع ابنة عمها نور التميمي، تقتربان من جنديين إسرائيليين يستندان إلى جدار في باحة ببلدة النبي صالح شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وتطلب الفتاتان من الجنديين مغادرة المكان وتقومان بركلهما وصفعهما.. قبل أن تعتقل في اليوم نفسه والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

آخر تعديل على الإثنين, 30 تموز/يوليو 2018 13:45
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الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها من سجون الاحتلال
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تموز/يوليو 2018 09:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 974 مرة   شارك

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