السويد تجدد موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

ستوكهلم (السويد)- جددت السويد أمس الخميس موقفها الداعم لمسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة، و الذي يهدف إلى التوصل لحل دائم، عادل و متفق عليه لمسألة الصحراء الغربية، يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه المشروع في تقرير المصير.

جاء ذلك على لسان نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بوزارة الخارجية السويدية، ان ماوي، لدى استقبالها ممثل البوليساريو بالسويد، ليمام الخليل، بمقر وزارة الخارجية السويدية، وجدت السيدة ماوي دعم بلادها للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، هورست كوهلر، في جهوده لإعادة بعث المسار السياسي و المفاوضات بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية مؤكدة، ان السويد، انطلاقاً من عضويتها في مجلس الأمن الدولي، تتابع عن قرب و باهتمام تطورات هذا الملف.

و قد تناول اللقاء العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بمسألة تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.

و بالمناسبة أكد ممثل البوليساريو على أهمية و حيوية دور السويد كعضو بمجلس الأمن الدولي في كسر الجمود الذي يعرفه مسار التسوية الاممي، و التعجيل بإنهاء تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.