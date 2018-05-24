اجتماع الاتحاد الإفريقي و منظمة الصحة العالمية: الاتحاد يتمسك بقوة بحضور الجمهورية الصحراوية

جنيف (سويسرا)- شاركت الجمهورية الصحراوية بوفد تقوده اميمة محمود عبد السلام ممثلة جبهة البوليساريو بجنيف، في الاجتماع المشترك الذي جمع الاتحاد الإفريقي و منظمة الصحة العالمية بشأن اعتماد وثيقة تأسيس الوكالة الإفريقية للصحة، بعد نجاح التصدي الإفريقي لكل المحاولات المغربية الرامية إلى تغييب مشاركة الجمهورية الصحراوية.

الاجتماع احتضنه مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية مطلع الأسبوع الجاري، بتنظيم مشترك بين الاتحاد الإفريقي و منظمة الصحة العالمية، و شهد افتتاحه، حسب وسائل إعلامية، إعادة إنتاج بعض الممارسات المغربية التي باتت معروفة لدى الاتحاد الإفريقي و شركاءه، من خلال إثارة الفوضى و افتعال الاحتجاجات غير المؤسسة من اجل تغييب مشاركة الجمهورية الصحراوية كبلد عضو و مؤسس للاتحاد الإفريقي.

المحاولة المغربية الأخيرة فشلت على غرار سابقاتها، أمام تمسك الاتحاد الإفريقي بمشاركة جميع دوله الأعضاء و احترام الشركاء للقواعد القارية المنظمة للشراكات الإفريقية، و دحر كل الحجج التي قدمها المغرب، و تم الإبقاء على اسم الجمهورية الصحراوية ضمن قائمة الدول المشاركة بقاعة المؤتمرات و استقبال الوفد الصحراوي من طرف المنظمين باعتباره يمثل دولة عضو.

الخطوة المذكورة تسببت في ارتباك لدى الوفد المغربي الذي انسحب من القاعة دون إعلان الانسحاب في محاولة يائسة للفت الانتباه، ثم ما لبث ان عاد بعد استئناف الأشغال ليجلس بالمقاعد الخلفية لقاعة المؤتمراتئ حسب نفس المصدر.

و على هامش الاجتماع التقت السيدة اميمة محمود عبد السلام ممثلة جبهة البوليساريو بجنيف مع عدد من وزراء الصحة الافارقة و رؤساء وفود دولية و مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، و أعربت لهم عن الارتياح لنجاح هذا الاجتماع الهام و تعزيز الإستراتيجية الصحية في إفريقيا بتأسيس هذه الوكالة، مبرزة المجهودات التي تقوم بها حكومة الجمهورية الصحراوية في ميدان الصحة و النجاح في تجسيد شعار "الوقاية خير من العلاج".

في الأثناء تم اعتماد وثيقة تأسيس الوكالة الإفريقية للصحة، حيث من المقرر أن تقدم إلى الاجتماع المقبل لوزراء الصحة بدول الاتحاد الإفريقي المزمع بالعاصمة الإثيوبية اديس بابا خلال الأشهر المقبلة.