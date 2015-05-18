ارتفاع حصيلة ضحايا المجازرالإسرائيلية بغزة إلى 55 شهيدا وأزيد من 2700 جريح

غزة - ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليي على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة إلى 55 شهيدا و أكثر من 2700 مصاب خلال مشاركتهم يوم الاثنين في الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني وتنديدا ورفضا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها مساء اليومي أن ما لا عن 55 فلسطينيا استشهدواي بينهم ستة أطفال وأصيب أكثر من 2700 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم 203 أطفال و13 صحفيا في سياق المظاهرات الحاشدة التي تنظم بمحاذاة السياج الفاصل شرق قطاع غزة تزامنا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

ويعد هذا هو أكبر عدد من الشهداء يسقط في قطاع غزة منذ بدء فعاليات "مسيرات العودة الكبرى" التي يتم تنظيمها منذ 30 مارس الماضي ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للشهداء 101 فلسطينيا.

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وتمكن مئات الشبان من إزالة السلك الشائك الذي وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من نقاط التماس شرق القطاع والاقتراب من السياج الفاصل حيث تدور المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال من مسافة قصيرة جدا فيما رد جنود الاحتلال بقنص المتظاهرين بصورة مكثفة بالرصاص الحي مما أسفر عن عدد كبير من الإصابات.

واندلعت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في خط التماس شرقي قطاع غزة ضمن "مسيرات العودة الكبرى" استجابة لدعوات "مليونية العودة".

ويتظاهر الفلسطينيون عشية الذكرى السبعين ليوم النكبة الفلسطينية, ورفضا لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة .

وفي سياق متصلي قال خليل الحية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ في غزة خلال مؤتمر صحفي بغزة إن المسيرات السلمية أغرت الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب مزيد من الجرائمي مؤكدا أن فصائل المقاومة الفلسطينية لن يطول صبرها على هذا الجرم الذي يرتكبه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد الحية على أنه لا بد أن يدفع الكيان الإسرائيلي ثمن هذا القتل وثمن نقل السفارة ولتشتعل كل فلسطين في وجه المحتل اليوم وغدا وبعد غدي موضحا أن المسيرات جاءت للتعبير عن رفض الفلسطينيين لمشاريع التصفية ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وصفقة القرن.

واعتبر المسؤول بحركة /حماس/ أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس جريمة ستتحول إلى ثورة تغلي في دم الفلسطينيين حتى يرحل الاحتلال وتنتهي السفارة من فلسطين إلى الأبد مؤكدا أن القدس "خط أحمر ومن أجلها سنواصل مسيرة الجهاد والمقاومة".

من جانب آخري أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم /عقبة جبر/ي جنوب مدينة /أريحا/ بالضفة الغربية المحتلة بينما أصيب طفل يبلغ من العمر (15 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السامي عقب قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة رافضة لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة في /كفر قدوم/ شرق مدينة قلقيلية في إطار فعاليات إحياء الذكرى السبعين للنكبة.

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كما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة بالرأس بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال خلال قمعهم مسيرة مركزيةي بمحيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم /قلنديا/ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال مواجهات اندلعت بمحيط جامعة القدس في بلدة أبو ديسي شرق القدس المحتلة خلال احتجاجات لفلسطينيين ضد نقل سفارة أمريكا إلى القدس المحتلة.

وكان الإعلان عن افتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية بالقدس المحتلة وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين خلال مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين العزل قد خلف ردود فعل عربية ودولية غاضبة ومنددة بالانتهاك الأمريكي للاتفاقيات والقانون الدوليين بشأن الوضع القائم في القدس وتقويض محادثات السلامي وبالمجزرة الوحشية والقتل الممنهج الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وجاء نقل السفارة الأمريكية تنفيذاً لقرار ترامبي في 6 ديسمبر الماضيي اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال الاسرائيلي.