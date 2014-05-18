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ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 43 شهيدا

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيار 2018 16:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 43 شهيدا Facebook: @التلفزيون العربي

غزة- أعلن مسؤول طبي فلسطيني عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين على أطراف شرق قطاع غزة إلى 43 شهيدا.

وقال المسؤول أن من بين القتلى ستة أطفال ومسعفا موضحا أن 1900 متظاهر أصيبوا بجروح وحالات اختناق, 28 منهم حالتهم حرجة.

ودعا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الإنسانية إلى التدخل العاجل لدعم المستشفيات في غزة بالأدوية ومستلزمات الطوارئ والوفود الطبية التخصصية في ظل ارتفاع عدد القتلى والجرحى.

 

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و استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة ضمن مسيرات العودة الكبرى استجابة لدعوات "مليونية العودة".

ويتظاهر الفلسطينيون عشية الذكرى السبعين ليوم النكبة الفلسطينية ورفضا لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

و قبل احتجاجات اليوم قتل 49 فلسطينيا غالبيتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

 

آخر تعديل على الإثنين, 14 أيار 2018 17:38
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ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 43 شهيدا
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيار 2018 16:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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