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غوتيريس يدعو العراقيين إلى التمسك بالسلام بعد إعلان نتائج الانتخابات

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيار 2018 11:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
غوتيريس يدعو العراقيين إلى التمسك بالسلام بعد إعلان نتائج الانتخابات

نيويورك(الأمم المتحدة) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة,  انطونيو غوتيريس, جميع ممثلي الفصائل السياسية بالعراق ومؤيديهم إلى التمسك  بالسلام,  مع إعلان  نتائج الانتخابات, حاثا إياهم إلى معالجة أية خلافات  إنتخابية, عبر القنوات القانونية القائمة, وإتمام هذه العملية السياسية من  خلال تشكيل حكومة شاملة في أقرب وقت ممكن.

وأفاد المتحدث باسم, غوتيريس, ستيفان دوجاريك, في بيان له, أنه بعد الهزيمة  العسكرية لما يسمى تنظيم "داعش" الارهابي, تأتي إنتخابات يوم السبت الفارط  لتمثل المزيد من التقدم في بناء ديمقراطية أقوى بالعراق.

ودعا  الأمين الأممي, جميع ممثلي الفصائل السياسية بالعراق ومؤيديهم إلى  التمسك بالسلام  مع إعلان  نتائج الانتخابات, حاثا جميع السياسيين على معالجة  أية خلافات انتخابية, عبر القنوات القانونية القائمة, وإتمام هذه العملية  الانتخابية بتشكيل حكومة شاملة في أقرب وقت ممكن.

وأكد البيان على أن الأمم  المتحدة تبقى ملتزمة بدعم حكومة وشعب العراق في  مساعيه هذه.

كما أشاد غوتيريس, ب"الجهود الدؤوبة لمسؤولي الانتخابات ووكلاء الأحزاب  والقوات الأمنية, لإسهامهم في جعلهم الانتخابات سلمية ومنتظمة عموما".

و نوه أيضا ب"جميع من شاركوا بالانتخابات, لاسيما النازحين رغم ما يواجهونه من  ظروف صعبة".

للاشارة شهدت محافظة كركوك العراقية تدهورا في الاوضاع الأمنية, في عملية  الاقتراع العام مما دفع بالسلطات لفرض حظرا للتجول في عموم المدينة من منتصف  ليلة السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح امس الأحد وطالب محافظ المدينة  بإجراء عد وفرز الأصوات المعبر عنها بالمحافظة يدويا بالعاصمة بغداد.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق, قد أعلنت من قبل عن  القيام بعمليات الفرز الإلكتروني لإعلان النتائج الأولية في رابع إنتخابات  برلمانية, منذ 2003 والتي نظمت يوم السبت الماضي, حيش شهدت منافسة  7376 مرشحا  يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة على 328  مقعدا في البرلمان العراقي المقبل  الذي سيتولى انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء.

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غوتيريس يدعو العراقيين إلى التمسك بالسلام بعد إعلان نتائج الانتخابات
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيار 2018 11:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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