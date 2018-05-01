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المغرب يقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب "دعمها" لجبهة البوليساريو 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيار 2018 18:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
المغرب يقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب &quot;دعمها&quot; لجبهة البوليساريو 

الرباط - قرر المغرب اليوم الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب "دعمها" لجبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، حسب ما أكده مصدر رسمي .

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، في ندوة صحفية أن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب "دعمها" لجبهة  البوليساريو مذكرا انه عاد للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وابلغ وزير الشؤون الخارجية الإيراني، السيد جواد ضريف، "بقرار المملكة المغربية  قطع علاقاتها مع إيران".

ويأتي هذا القرار غداة مصادقة مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على قرار 2414 حيث مدد بموجبه عهدة (مينورسو) بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 .

كما دعا القرار طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012، "دون شروط مسبقة وبحسن نية".

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المغرب يقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب "دعمها" لجبهة البوليساريو 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيار 2018 18:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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