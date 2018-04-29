لافروف يشدد على الحل السياسي لتجاوز الأزمة في سوريا

الدعم الكبير الذي تحظى به وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل من قبل الجزائر ساهم في تحقيق نتائج ايجابية -

وهران: إعادة فتح حلبة الثيران للجمهور في يونيو القادم -

كرة القدم /الرابطة المحترفة الأولى/الجولة 28: فوز اتحاد الجزائر على مولودية وهران (3-1) -

الصحراء الغربية/مجلس الأمن: التنديد بالوضع القائم و الدعوة الى استئناف المسار الأممي -

سوناطراك و نقابة العمال تقرران الاشتراك في امتصاص عجز صندوق الدخل التكميلي للتقاعد -

المغرب مجبر على استئناف المفاوضات دون أي تأجيل -

الصالون الدولي للنسيج والموضة لوهران : إبرام اتفاقيات لاقتناء التجهيزات الحديثة لتطوير الصناعة النسيجية -

الاتحاد العام للعمال الجزائريين: الاحتفال بـ1 مايو تحت شعار السيادة الاقتصادية و ترقية الانتاج الوطني -

بن مسعود يدعو أفراد الجالية الجزائرية بالخارج الى الترويج للوجهة السياحية للجزائر -

حادث عمل مميت صرح به لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في 2017552 -

ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية جيجل (وزارة) -

أمن ولاية الجزائر يوقف أربعة اشخاص تورطوا في جريمة قتل شابة ورميها بالطريق السريع -

30 منظمة نقابية من بين 65 تستجيب لوزارة العمل حول التمثيل النقابي -

الخطوط الجوية الجزائرية: اضطراب في الرحلات من و إلى فرنسا اليوم وغدا الأحد -

مجلس الأمن يمدد عهدة بعثة المينورسو ب6 أشهر -

سكنات لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج: أكثر من 16.000 مكتتب -

افتتاح الطبعة التاسعة للمهرجان الدولي للرقص المعاصر بالجزائر العاصمة -

كأس الجزائر: تخصيص أزيد من 4000 عون وضابط لتأمين النهائي -

الجزائر تسجل بارتياح القرار الجديد لمجلس الأمن القاضي بتمديد عهدة المينورسو -