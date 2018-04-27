مجلس الأمن الأممي يصوت اليوم الجمعة من أجل تمديد عهدة المينورسو بستة أشهر

نيويورك - من المقرر أن يٌصوت مجلس أمن الأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع لائحة تمدد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بستة أشهر و يدعو طرفي النزاع جبهة البوليزاريو و المغرب إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة.

وينص مشروع اللائحة النهائي الذي جاء ثمرة عدة أيام من المفاوضات ضمن مجلس الأمن الأممي على تمديد عهدة بعثة المينورسو بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 بدلا من سنة.

ومن ثم فان هذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة يجدد دعم مجلس الأمن لجهود المبعوث الشخصي هورست كوهلر و يجدد التأكيد على التزامه بمساعدة طرفي النزاع على "التوصل لحل سياسي عادل و مستدام يقبله الطرفان و يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي".

ويتضمن مشروع اللائحة الذي سجل ملاحظات جلسات المفاوضات الأربعة المنظمة برعاية الأمين العام اعترافا بأهمية سعي أطراف النزاع لإحراز تقدم في مسار المفاوضات دون شروط مسبقة و عن حسن نية. كما ركز النص على أهمية آداء المينورسو لمهمتها سيما دورها في دعم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي.