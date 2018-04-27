Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمن الأممي يصوت اليوم الجمعة من أجل تمديد عهدة المينورسو بستة أشهر

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 نيسان/أبريل 2018 15:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

نيويورك - من المقرر أن يٌصوت مجلس أمن الأمم المتحدة  اليوم الجمعة على مشروع لائحة تمدد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بستة أشهر و يدعو طرفي النزاع جبهة البوليزاريو و المغرب إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة.

وينص مشروع اللائحة النهائي الذي جاء ثمرة عدة أيام من المفاوضات ضمن مجلس الأمن الأممي على تمديد عهدة بعثة المينورسو بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 بدلا من سنة.

ومن ثم فان هذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة يجدد دعم مجلس الأمن لجهود المبعوث الشخصي هورست كوهلر و يجدد التأكيد على التزامه بمساعدة طرفي النزاع على "التوصل لحل سياسي عادل و مستدام يقبله الطرفان و يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي".

ويتضمن مشروع اللائحة الذي سجل ملاحظات جلسات المفاوضات الأربعة المنظمة برعاية الأمين العام اعترافا بأهمية سعي أطراف النزاع لإحراز تقدم في مسار المفاوضات دون شروط مسبقة و عن حسن نية. كما ركز النص على أهمية آداء المينورسو لمهمتها سيما دورها في دعم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي. 

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمن الأممي يصوت اليوم الجمعة من أجل تمديد عهدة المينورسو بستة أشهر
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 نيسان/أبريل 2018 15:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.27

عائلة إرهابي تسلم نفسها للسلطات العسكرية بجيجل

18.04.27

حنون تدعو إلى حماية المكاسب المحققة "للحفاظ على السيادة الوطنية"   

18.04.27

مجلس الأمن الأممي يصوت اليوم الجمعة من أجل تمديد عهدة المينورسو بستة أشهر

18.04.27

وزيران يتوجهان إلى فرنسا للقاء الجالية الجزائرية لشرح تدابيرالرئيس بوتفليقة

18.04.27

حملة نظافة واسعة بحي القصبة العريق: المجتمع المدني شريك أساسي في المحافظة على البيئة

18.04.27

الطبعة الـ15 لرالي "الحمامات" الدولي: مشاركة 33 طاقما نسويا بين 1 و 5 مايو 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.24

الاتحاد الأوروبي تلقى التوضيحات الكافية حول قرار الجزائر بتقليص الواردات

18.04.24

وصول مساعدات إنسانية من الجزائر إلى نواكشوط في طريقها إلى مخيمات اللاجئين الماليين…

18.04.24

الجلسات الوطية للفلاحة: ضرورة دعم القطاع الفلاحي بمختلف شعبه وتعزيز أدائه خدمة للاقتصاد…

18.04.26

الصحراء الغربية/مجلس الأمن: سعي إلى نص لائحة يتمحور حول تسوية سياسية للنزاع