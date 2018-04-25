حقوق الإنسان في الصحراء الغربية: دعوة مجلس الأمن لوضع حد للاعقاب المغربي 

وطالب المنتدى، الذي يضم أكثر من 90 منظمة من أكثر من 40 دولة، مجلس الامن بوضع حد "للتجاوزات المغربية" في الأراضي الصحراوية المحتلة و بتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وتم إرسال البرقية إلى كل أعضاء مجلس الأمن عشية اجتماعهم الذي سيخصص لتجديد مهمة المينورسو في الصحراء الغربية.
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وجاء في الرسالة "بصفتنا ممثلين ل90 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان و مجموعات تضامن و نقابات لأكثر من 40 دولة، نندد دونما تحفظ بانتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان المرتكبة في حق الشعب الصحراوي".
وأضاف المنتدى قائلا "هذا الظلم نتيجة لعجز مجلس الأمن على ضمان تقرير المصير"، داعيا في هذا الصدد أعضاء هذه الهيئة الأممية إلى "القيام بواجباتها" نحو الشعب الصحراوي خاصة فيما يتعلق بالاجتماعات القادمة لعهدة المينورسو.
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كما طالب المنتدى في رسالته من مجلس الأمن بالعمل على تسهيل المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
وختم المنتدى بدعوة مجلس الأمن إلى "احترام واجباته و انصاف الشعب الصحراوي".