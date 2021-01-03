وزير الصناعة يتباحث مع رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

الجزائر- بحث وزير الصناعة السيد فرحات آيت علي براهم يوم الأحد بالجزائر العاصمة خلال لقاء تشاوري جمعه برئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين, سامي عاقلي, خطة الانعاش الاقتصادي و سبل تجسيدها و انجاحها, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و استمع الوزير خلال هذا اللقاء الى انشغالات وتطلعات رئيس الكونفدرالية لاسيما ما تعلق منها بالعراقيل التي تواجه المؤسسات وضرورة دراسة إمكانيات تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية إضافة إلى إجراءات الحصول على العقار الصناعي.

وأكد الوزير في هذا الخصوص على "أهمية وجود مؤسسات قوية لضمان إنعاش دائم للاقتصاد الوطني" بالإضافة إلى ضرورة انتهاج إصلاحات هيكلية واستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.

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من جانبه، أبدى السيد عاقلي استعداد الكونفدرالية لمرافقة وزارة الصناعة بغية إنجاح هذا المخطط بكل الوسائل المتاحة لاسيما أمام تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

كما اعرب عن ارتياحه لنوعية التبادل مع الوزير في مختلف المواضيع المطروحة وكذا تفاؤله بمواصلة الحوار بين الطرفين.